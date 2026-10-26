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Trumpas 1 šalį išvadino „šūdina“, šalis atkirto: „Jis labai gerai žino“

2026-10-26 18:33 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-26 18:33
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Piktindamasis, kad Nobelio taikos premija ir vėl atiteko ne jam, JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Norvegija yra „niekam tikusi“, rašo „Politico“. Jis šalį išvadino „šūdina“.

PSO šokiravo Trumpo kova su skiepais: tai prieštarauja įrodymams (nuotr. Elta)

Piktindamasis, kad Nobelio taikos premija ir vėl atiteko ne jam, JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Norvegija yra „niekam tikusi“, rašo „Politico“. Jis šalį išvadino „šūdina“.

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Norvegija sureagavo į tokį pareiškimą.

„Jis labai gerai žino, kad Nobelio komitetas yra nepriklausomas. Mes tai priminėme, jei kas nors abejoja, ir taip yra iki šiol“, – pirmadienio rytą NRK komentavo užsienio reikalų ministras Espen Barth Eide.

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Trumpas išplūdo Norvegiją

Nors D. Trumpas šįmet pradėjo karą su Iranu ir per žaibišką karinę operaciją pagrobė Venesuelos lyderį, jis nuolat giriasi savo kaip taikdario nuopelnais, teigdamas, kad per antrąją kadenciją išsprendė mažiausiai aštuonis konfliktus.

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Tačiau Osle įsikūręs Nobelio komitetas du kartus pasirinko ne jį: 2025 m. premiją skyrė Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado, o 2026 m. – Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinės teisės laikymąsi.

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„O kaipgi aš? (...) Norvegija man nepatinka. Atvirai kalbant, Norvegija yra niekam tikusi. Tiesą sakant, Norvegija virto tikrai šūdina šalimi“, – per rinkimų kampanijos mitingą Mičigano valstijos mieste Port Hurone kalbėjo JAV prezidentas.

D. Trumpas apie Norvegiją prabilo piktindamasis imigracija į JAV.

„Bendradarbiaujame su Danija, gera šalimi, gera, malonia šalimi. Jei kas nors iš Danijos norėtų atvykti į mūsų šalį, aš tam visiškai pritariu. Bet turiu jums pasakyti, kad žmonės iš Somalio... Man jau gana jų. Man jau gana jų. Danija man daug labiau patinka. Danus priimsime. Švedija, Norvegija... Nemanau, nes negavau Nobelio premijos, nors viską užbaigiau. Taigi nenoriu nieko iš Norvegijos. Nenoriu turėti nieko bendra su Norvegija“, – sakė D. Trumpas.

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Kaip pažymi naujienų agentūra „Reuters“, Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, Norvegija yra viena turtingiausių pasaulio šalių pagal bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui. Norvegijos valstybinis turto fondas pirmąjį 2026 m. pusmetį uždirbo rekordinį 1,75 trln. Norvegijos kronų (164,5 mlrd. eurų) pelną.

Į ne darbo valandomis pateiktus „Reuters“ prašymus pakomentuoti situaciją Norvegijos užsienio reikalų ministerija ir Norvegijos Nobelio komiteto atstovas iš karto neatsakė.

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Kaip rašė ELTA, JAV prezidentas spalio pradžioje sukritikavo „gėdingą“ Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks „neištrinamą dėmę“ Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam.

Sakydamas kalbą savo gerbėjų mitinge Niujorko valstijos mieste Sirakūzuose D. Trumpas Norvegijos Nobelio komiteto pasirinkimą pavadino „gėdingu sprendimu“, pridurdamas, kad apie N. Pillay „niekada nėra girdėjęs“.

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„Nobelio taikos premiją visiems laikams diskreditavo saujelė radikalių ideologų, kurie yra nusiteikę prieš demokratiją ir iš tiesų yra civilizacijos priešai“, – aiškino JAV prezidentas.

Savo ruožtu N. Pillay pajuokavo galinti pasidalyti premija su D. Trumpu.

„Jei paplosite dar šiek tiek garsiau, galbūt pasidalysiu šia premija su Trumpu“, – po apdovanojimo paskelbimo ją sveikinusiai ir plojusiai miniai sakė ji.

Ši pašaipa, panašu, buvo užuomina į pernai Nobelio taikos premiją pelniusią Venesuelos opozicijos lyderę Marią Coriną Machado, kuri savo aukso medalį vėliau padovanojo D. Trumpui.

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