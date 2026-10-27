Trumpui metami kaltinimai dėl seksualinio smurto: demokratai reikalauja tyrimo

Ataskaita paskelbta pirmadienį, spalio 26 dieną. Demokratų teigimu, 11 moterų siejo D. Trumpą su J. Epsteino nusikaltimais. Penkios iš jų, kaip teigiama dokumente, tiesiogiai apkaltino D. Trumpą išžaginimu arba seksualiniu smurtu, kuris esą buvo įvykdytas J. Epsteinui dalyvaujant arba jam būnant šalia.
Demokratai mano, kad specialusis prokuroras turėtų ištirti ne tik galimą D. Trumpo dalyvavimą nusikaltimuose, bet ir visų J. Epsteino bendrininkų veiksmus bei patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.
Kaltinimai Teisingumo departamentui
Atskira ataskaitos dalis skirta generaliniam prokurorui Toddui Blanche'ui. Jis kaltinamas įrodymų prieš prezidentą slėpimu.
„Užuot siekusi teisingumo J. Epsteino aukoms, buvusi generalinė prokurorė Pam Bondi ir generalinis prokuroras T. Blanche'as vadovauja Teisingumo departamentui kaip privačiai advokatų kontorai, ginančiai savo buvusį klientą“, – teigiama ataskaitoje. Prieš paskyrimą į šias pareigas T. Blanche'as buvo asmeninis D. Trumpo advokatas.
„Donaldas Trumpas sako pažinojęs Jeffrey Epsteiną „kaip ir visi Palm Biče“. Tačiau tai nėra visiškai tiesa. Įrodymai, susiję su 11 moterų, pasakoja visiškai kitokią ir gerokai rimtesnę istoriją“, – pareiškė pagrindinis komiteto demokratas Jamie Raskinas.
Ką sako Baltieji rūmai?
D. Trumpas neigia bet kokį savo dalyvavimą J. Epsteino nusikaltimuose. Jis tvirtina nebuvęs su juo draugiškuose santykiuose, niekada nesilankęs jam priklausiusioje saloje ir neskridęs jo lėktuvu.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Lauren Bis kaltinimus pavadino melagingais.
„Ši „ataskaita“ tėra desperatiškas bepročių demokratų bandymas atitraukti amerikiečių dėmesį nuo augančio respublikonų palaikymo“, – pareiškė ji.
Pasak atstovės, D. Trumpas kadaise išvarė J. Epsteiną iš savo klubo „Mar-a-Lago“, nes šis buvo „bjaurus žmogus“.
Vasarį P. Bondi, kalbėdama tame pačiame komitete, pabrėžė, kad nėra įrodymų, jog D. Trumpas būtų padaręs nusikaltimą.
D. Trumpo vardas J. Epsteino bylos medžiagoje minėtas ne kartą. Išslaptintuose JAV Teisingumo departamento dokumentuose, be kita ko, teigiama, kad savo kurorte „Mar-a-Lago“ Floridoje D. Trumpas susipažino su 14 metų mergina.
Kongreso tyrimas paliečia ir kitus žinomus asmenis. Birželį „Microsoft“ bendraįkūrėjas Billas Gatesas Atstovų Rūmų komitetui papasakojo, kad J. Epsteinas jį šantažavo, grasindamas paviešinti informaciją apie nesantuokinius santykius.
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