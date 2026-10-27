Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui metami kaltinimai dėl seksualinio smurto: demokratai reikalauja tyrimo

2026-10-27 08:49 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 08:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV Atstovų Rūmų Teisės komiteto demokratai reikalauja paskirti specialųjį prokurorą, kuris ištirtų JAV prezidento Donaldo Trumpo ryšius su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, praneša „The Hill“.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV Atstovų Rūmų Teisės komiteto demokratai reikalauja paskirti specialųjį prokurorą, kuris ištirtų JAV prezidento Donaldo Trumpo ryšius su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, praneša „The Hill“.

REKLAMA
0

Ataskaita paskelbta pirmadienį, spalio 26 dieną. Demokratų teigimu, 11 moterų siejo D. Trumpą su J. Epsteino nusikaltimais. Penkios iš jų, kaip teigiama dokumente, tiesiogiai apkaltino D. Trumpą išžaginimu arba seksualiniu smurtu, kuris esą buvo įvykdytas J. Epsteinui dalyvaujant arba jam būnant šalia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Demokratai mano, kad specialusis prokuroras turėtų ištirti ne tik galimą D. Trumpo dalyvavimą nusikaltimuose, bet ir visų J. Epsteino bendrininkų veiksmus bei patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinimai Teisingumo departamentui

Atskira ataskaitos dalis skirta generaliniam prokurorui Toddui Blanche'ui. Jis kaltinamas įrodymų prieš prezidentą slėpimu.

REKLAMA

„Užuot siekusi teisingumo J. Epsteino aukoms, buvusi generalinė prokurorė Pam Bondi ir generalinis prokuroras T. Blanche'as vadovauja Teisingumo departamentui kaip privačiai advokatų kontorai, ginančiai savo buvusį klientą“, – teigiama ataskaitoje. Prieš paskyrimą į šias pareigas T. Blanche'as buvo asmeninis D. Trumpo advokatas.

Donaldas Trumpas sako pažinojęs Jeffrey Epsteiną „kaip ir visi Palm Biče“. Tačiau tai nėra visiškai tiesa. Įrodymai, susiję su 11 moterų, pasakoja visiškai kitokią ir gerokai rimtesnę istoriją“, – pareiškė pagrindinis komiteto demokratas Jamie Raskinas.

REKLAMA
REKLAMA

Ką sako Baltieji rūmai?

D. Trumpas neigia bet kokį savo dalyvavimą J. Epsteino nusikaltimuose. Jis tvirtina nebuvęs su juo draugiškuose santykiuose, niekada nesilankęs jam priklausiusioje saloje ir neskridęs jo lėktuvu.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Lauren Bis kaltinimus pavadino melagingais.

„Ši „ataskaita“ tėra desperatiškas bepročių demokratų bandymas atitraukti amerikiečių dėmesį nuo augančio respublikonų palaikymo“, – pareiškė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak atstovės, D. Trumpas kadaise išvarė J. Epsteiną iš savo klubo „Mar-a-Lago“, nes šis buvo „bjaurus žmogus“.

Vasarį P. Bondi, kalbėdama tame pačiame komitete, pabrėžė, kad nėra įrodymų, jog D. Trumpas būtų padaręs nusikaltimą.

D. Trumpo vardas J. Epsteino bylos medžiagoje minėtas ne kartą. Išslaptintuose JAV Teisingumo departamento dokumentuose, be kita ko, teigiama, kad savo kurorte „Mar-a-Lago“ Floridoje D. Trumpas susipažino su 14 metų mergina.

Kongreso tyrimas paliečia ir kitus žinomus asmenis. Birželį „Microsoft“ bendraįkūrėjas Billas Gatesas Atstovų Rūmų komitetui papasakojo, kad J. Epsteinas jį šantažavo, grasindamas paviešinti informaciją apie nesantuokinius santykius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų