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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija nuo gruodžio uždaro visus pasienio kontrolės punktus su Rusija

2026-11-15 18:23 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-15 18:23
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Estija nuo gruodžio uždaro visus pasienio kontrolės punktus su Rusija po to, kai užkirto kelią bandymui padegti bepiločių orlaivių gamyklą, sekmadienį pranešė estų diplomatijos vadovas Margusas Tsahkna.

Estijos vėliava (nuotr. 123rf.com)

Estija nuo gruodžio uždaro visus pasienio kontrolės punktus su Rusija po to, kai užkirto kelią bandymui padegti bepiločių orlaivių gamyklą, sekmadienį pranešė estų diplomatijos vadovas Margusas Tsahkna.

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„Paaiškėjus aiškiems įrodymams, kad Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU nurodė įvykdyti sabotažo išpuolį prieš vieną Estijos gynybos pramonės įmonę, Estija nuo gruodžio 1-osios uždarys visus Estijos ir Rusijos pasienio kontrolės punktus“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė ministras.

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„Rusija privalo suprasti, kad priešiški veiksmai prieš Estiją sukelia pasekmes. Bandymai bauginti, destabilizuoti ar kenkti mūsų saugumui neliks be atsako. Pasienio kontrolės punktų uždarymas sumažins Rusijos galimybes vykdyti priešišką veiklą Estijoje ir sustiprins mūsų pastangas užkirsti kelią sankcijų apeidinėjimui“, – pridūrė jis.

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M. Tsahkna sakė apie šį sprendimą informavęs savo kolegas iš Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.

Kaip rašė BNS, Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas paskelbė, kad šeštadienio vakarą GRU surengė „sabotažo bandymą“ Estijos gynybos pramonės įmonėje „Threod Systems“, kuri gamina žvalgybinius ir kovinius dronus.

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Šis bandymas įvykdyti išpuolį užfiksuotas Vymsyje, į šiaurę nuo sostinės Talino.

Sekmadienį vyriausioji prokurorė Astrid Asi paskelbė, kad saugumo pajėgos šioje byloje sulaikė aštuonis Latvijos gyventojus.

K. Michalas šį incidentą pavadino „Rusijos vykdomo platesnio masto hibridinio karo prieš Europą dalimi, kuria siekiama sumažinti paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai“.

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2026-11-15 18:34
Va kuom jau kuom, bet estais negalima nesižavėti. Pati mažiausia valstybė, tauta, dar pas save turinti apie 400 tūkstančių tų kenkėjų kažkaip sugeba atsispirti ir duoti atkirtį, ir dar gan neblogai laikosi. Nors jų situacija ir geopolitinė padėtis tikrai prastesnė nei Lietuvos.
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Šaunuoliai estai
Šaunuoliai estai
2026-11-15 18:27
Mūsiškiai valdžios vafliai to nesugebės
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Valdas
Valdas
2026-11-15 18:30
Šiai, sakyčiau, kad su visomis šalimis reikia gyventi draugiškai, bet, kadangi rusai to nesupranta, tai estai šaunuoliai.
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