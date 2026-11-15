Estija nuo gruodžio uždaro visus pasienio kontrolės punktus su Rusija

„Paaiškėjus aiškiems įrodymams, kad Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU nurodė įvykdyti sabotažo išpuolį prieš vieną Estijos gynybos pramonės įmonę, Estija nuo gruodžio 1-osios uždarys visus Estijos ir Rusijos pasienio kontrolės punktus“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė ministras.
„Rusija privalo suprasti, kad priešiški veiksmai prieš Estiją sukelia pasekmes. Bandymai bauginti, destabilizuoti ar kenkti mūsų saugumui neliks be atsako. Pasienio kontrolės punktų uždarymas sumažins Rusijos galimybes vykdyti priešišką veiklą Estijoje ir sustiprins mūsų pastangas užkirsti kelią sankcijų apeidinėjimui“, – pridūrė jis.
M. Tsahkna sakė apie šį sprendimą informavęs savo kolegas iš Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.
Kaip rašė BNS, Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas paskelbė, kad šeštadienio vakarą GRU surengė „sabotažo bandymą“ Estijos gynybos pramonės įmonėje „Threod Systems“, kuri gamina žvalgybinius ir kovinius dronus.
Šis bandymas įvykdyti išpuolį užfiksuotas Vymsyje, į šiaurę nuo sostinės Talino.
Sekmadienį vyriausioji prokurorė Astrid Asi paskelbė, kad saugumo pajėgos šioje byloje sulaikė aštuonis Latvijos gyventojus.
K. Michalas šį incidentą pavadino „Rusijos vykdomo platesnio masto hibridinio karo prieš Europą dalimi, kuria siekiama sumažinti paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai“.
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