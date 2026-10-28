Estijoje autobusas susidūrė su „Bolt“ robotu: nukentėjo 9 žmonės

Talino viešojo transporto bendrovė „Tallinn Transport“ (TLT) paskelbė, kad incidentas įvyko apie 18 val. pėsčiųjų perėjoje prie sankryžos miesto centre.
Bendrovės „Bolt“ prekių pristatymo robotas į pėsčiųjų perėją įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. TLT teigimu, tai patvirtino tiek autobuso vairuotojas, tiek kiti eismo dalyviai.
Mėgindamas išvengti avarijos, autobuso vairuotojas staigiai stabdė, todėl keli autobuse stovėję keleiviai pargriuvo. TLT duomenimis, nukentėjo iki 9 žmonių.
Autobuso vaizdo kamerų įraše matyti, kaip transporto priemonė susiduria su robotu ir stumia jį gatve.
Robotas pasišalino iš eismo įvykio vietos
Po susidūrimo pristatymo robotas pasišalino iš eismo įvykio vietos.
„Jeigu eismo įvykio dalyvis pasišalina iš įvykio vietos neįvykdęs įstatymuose numatytų pareigų, tai gali būti laikoma teisės pažeidimu“, – sakė TLT atstovas spaudai.
TLT valdybos narys Andrejus Novikovas ERR redakcijai rusų kalba sakė, kad įvykio aplinkybes turi nustatyti policija.
Apie ankstesnį autobuso ir pristatymo roboto susidūrimą Taline buvo pranešta 2020 m. balandį. Tuomet pristatymo robotas atsitrenkė į autobuso ratą, tačiau žmonės nenukentėjo.
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