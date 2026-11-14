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Estija užtrenkė duris Rusijos ir Baltarusijos sportininkams: neįsileis į šalį

2026-11-14 16:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 16:06
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Estijos kultūros ministerija dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą uždraudė Rusijos ir Baltarusijos sportininkams atvykti į šalį, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas ERR.

Estija (nuotr. Fotolia.com)
GALERIJA (23)

Estijos kultūros ministerija dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą uždraudė Rusijos ir Baltarusijos sportininkams atvykti į šalį, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas ERR.

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Apie šį sprendimą ministerija pranešė laiške Tarptautinei slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijai (FIS).

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Estija nedelsdama pasmerkė Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą. Nuo pat karo pradžios Estijos vyriausybė, Kultūros ministerija ir Estijos olimpinis komitetas vieningai laikosi nuomonės, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai bei komandos neturėtų dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose, kol nesibaigs karas Ukrainoje“, – teigiama ministerijos laiške.

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Estijos kultūros ministerija taip pat pažymėjo, kad Rusijos ir Baltarusijos atstovai gali naudotis pasirodymais tarptautinėje arenoje propagandai užsienyje. Ministerija pabrėžė, kad Estijos teritorijoje nebus rengiamos varžybos, kuriose dalyvautų Rusijos ir Baltarusijos sportininkai.

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„Kadangi Estija yra viena aktyviausiai Ukrainą remiančių šalių, leidimas Rusijos ir Baltarusijos sportininkams čia varžytis prieštarautų šiai pozicijai ir suteiktų Rusijai bei Baltarusijai galimybę išnaudoti tarptautinės žiniasklaidos dėmesį propagandos tikslais“, – pažymėjo ministerija.

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Varžybų organizatorius pasmerkė karą prieš Ukrainą

Be to, Estijos kultūros ministerija paragino kitus tarptautinių sporto varžybų organizatorius pasmerkti Rusijos karą prieš Ukrainą.

Anksčiau buvo pranešta, kad Suomija nusprendė neleisti Rusijos sportininkams, įskaitant ir tuos, kurie varžosi kaip neutralūs dalyviai, dalyvauti Rukoje vyksiančiose pasaulio slidinėjimo lenktynių taurės varžybose.

Nuo lapkričio 16 d. Šengeno vizas turintiems Rusijos piliečiams bus leidžiama atvykti į Suomiją tik vykdyti veiklą, laikomą svarbia šalies nacionaliniams interesams. Vyriausybės pareiškime pabrėžta, kad sportas prie tokių veiklų nepriskiriamas.

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