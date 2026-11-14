Hifi pergalingas metimas prieš „Fenerbahče“ išrinktas gražiausiu Eurolygos turo epizodu

Tik dešimtąją vietą užėmė pergalingas Justino Robinsono tritaškis į Atėnų „Panathinaikos“ krepšį.
Aštuntąją vietą pasiekė Tomašo Satoransky dėjimas, septintąją – varžovą ant pačiūžų pastatęs Tremontas Watersas.
Ketvirtoje vietoje – Guerschono Yabusele blokas Joshui Nebo, laipteliu aukščiau – Barselonos „Barcelona“ aukštaūgio revanšas.
Efektingiausiu turo epizodu pripažinta mačo pabaiga Prancūzijoje – Paryžiaus „Paris“ lyderis Nadiras Hifi lemiamu metimu parklupdė Stambulo „Fenerbahče“.
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