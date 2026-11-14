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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tai, ką pavyko pasiekti? Rusijos, Ukrainos ir JAV derybų užkulisiai

„Sukasi pasaulis“
2026-11-14 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 12:00
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:Pagrindiniai Rusijos, JAV ir Ukrainos derybų Saudo Arabijoje akcentai: JAV siūlo Rusijai paaiškinti, kokias saugumo garantijas ji galėtų pasiūlyti ne tik Ukrainai, bet ir Europai; Ukrainiečiai suprato, kad Rusijos delegacija remiasi sufabrikuotomis ataskaitomis iš fronto; anot „The Economist“, JAV pasiūlė Ukrainai pakeisti administracinių rajonų ribas, kad Rusija neturėtų formalaus preteksto toliau pulti.

:Pagrindiniai Rusijos, JAV ir Ukrainos derybų Saudo Arabijoje akcentai: JAV siūlo Rusijai paaiškinti, kokias saugumo garantijas ji galėtų pasiūlyti ne tik Ukrainai, bet ir Europai; Ukrainiečiai suprato, kad Rusijos delegacija remiasi sufabrikuotomis ataskaitomis iš fronto; anot „The Economist“, JAV pasiūlė Ukrainai pakeisti administracinių rajonų ribas, kad Rusija neturėtų formalaus preteksto toliau pulti.

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Tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ aptarėme skambiausius praėjusios savaitės įvykius: trišales derybas Saudo Arabijoje, šaudynes Krokuvoje ir „Nvidia“ neištikimybės skandalą.

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Daugiausiai dėmesio praėjusią savaitę sulaukė trišalės Rusijos, JAV ir Ukrainos derybos – paskutinį sykį Kyjivo ir Maskvos atstovai derybose susitikimo prieš 9 mėnesius.

Kažkokio proveržio išsyk po derybų pabaigos pasiekti nepavyko – buvo sutarta apsikeisti belaisviais, o JAV pasiuntiniai išvyko pasikalbėti su V. Putinu ir V. Zelenskiu. Po šių pasitarimų buvo paskelbta, kad bus dar kitas derybų etapas, kuriame dalyvaus ir Europos šalių atstovai. 

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Tačiau galima išskirti kelis faktorius, kurie buvo paslėpti už formalių diplomatinių pareiškimų.

JAV klausia Rusijos apie tai, ką ji gali pasiūlyti, ne tik ko yra reikalaujama

JAV derybininkai Steve’as Witkoffas ir Jaredas Kushneris paprašė Rusijos parengti savo susitarimo dėl saugumo Europoje projektą, praneša „Axios“. Sąlyga – į būsimas taikos derybas turi būti įtraukti Europos atstovai.

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Rusija jau daugelį metų siekia tokios Europos saugumo tvarkos, kuri apribotų NATO plėtrą ir sumažintų Aljanso karinį buvimą Rytų Europoje. Anksčiau JAV tokius reikalavimus atmesdavo, tačiau dabar, kaip rašo „Axios“, rodo tam tikrą atvirumą – tai būtų dalis plataus masto susitarimo karui Ukrainoje užbaigti. Leidinio teigimu, pagrindinė antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje vykusio JAV, Rusijos ir Ukrainos susitikimo tema buvo būtent ši nauja saugumo architektūra.

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Pasak „Axios“ šaltinių, Rusijos derybininkai aiškino, kad V. Putinas įsakė įsiveržti į Ukrainą, nes tuometinis prezidentas J. Bidenas taip ir neatsakė į 2021 m. gautą laišką, kuriame buvo išdėstyti „Rusijos nuogąstavimai dėl saugumo“, o realiai – ultimatumas Vakarams. S. Witkoffas ir J. Kushneris, kaip teigia vienas šaltinis, atsakė, kad nuo 2021 m. „pasaulis labai pasikeitė“, ir pasiūlė Rusijai parengti naują projektą. Jame turėtų būti ne tik atsižvelgta į Rusijos nuogąstavimus, bet ir numatyti simetriški deeskalacijos žingsniai bei garantijos, apsaugančios nuo bet kokių būsimų išpuolių.

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Spaudos konferencijoje J. Kushneris sakė: jei Rusija nori, kad Europa šiuos pasiūlymus priimtų geranoriškai, būtina pateikti ir priemones įtampai mažinti. Kaip rašo „Axios“, JAV aiškiai leido suprasti, kad nepritars tokiam susitarimui be Europos ir Ukrainos dalyvavimo, o Rusija neturės teisės vetuoti šio susitarimo.

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Putinui „paišo“ pergalės

Pasak „Financial Times“, Rusijos kariuomenė pradėjo masiškai siekti pergalių, naudodama dirbtinį intelektą, kad praneštų V. Putinui apie fiktyvias sėkmes.

ISW analitikai aptiko 35 Rusijos kariškių ir propagandistų vaizdo įrašus, kurie greičiausiai buvo sukurti arba pakeisti naudojant dirbtinį intelektą. Vaizdo įrašuose kareiviai tariamai užimtuose miestuose iškelia Rusijos vėliavas, tačiau kartais jos pačios dingsta iš kadro, o vėliavos staiga pakeičia pozicijas.

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Vienas iš pavyzdžių – Dobropilia. Spalio mėnesį Rusijos vadovybė pranešė Putinui, kad miestas buvo užimtas, po to Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tarp griuvėsių matomos trispalvės vėliavos. Tačiau Ukrainos kariai toliau laikė savo pozicijas mieste.

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Pasak „Financial Times“, Rusijos vadai gali naudoti tokius vaizdo įrašus, kad įtikintų savo viršininkus, jog jų tikslai buvo pasiekti. Galiausiai perdėtos sėkmės perduodamos vadovavimo grandine ir paverčiamos ataskaitomis Putinui.

Neatitikimų mastas gana iškalbingas: Putinas teigė nuo metų pradžios užėmęs 6500 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, o nepriklausomi analitikai vertino, kad daugiausia buvo užgrobta 1500 kvadratinių kilometrų.

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Net Rusijos kariniai tinklaraštininkai jau išjuokia šiuos įvykius, vadindami tai „neuroniniu vėliavos mėtymu“.

 „The Economist“: JAV svarsto perbraižyti Donbaso ribas – tai leistų Putinui paskelbti pergalę

JAV derybininkai svarsto neįprastą Ukrainos ir Rusijos teritorinio kompromiso variantą, kuris leistų Kremliui tvirtinti, kad jis užėmė visą Donbasą, nors iš tikrųjų nekontroliuotų visos jo teritorijos, rašo „The Economist“.

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Ši idėja numato pakeisti Donecko ir Luhansko sričių administracines ribas taip, kad Rusija galėtų paskelbti pasiekusi savo tikslą, o Ukraina išlaikytų kontrolę virš miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Kyjivo gynybinės pajėgos. Šis pasiūlymas svarstomas prieš naują taikos derybų raundą Abu Dabyje.

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Remiantis leidiniu „The Economist“, JAV pusė ieško būdų, kaip įtikinti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną sutikti užbaigti karą be visiškos Donecko ir Luhansko sričių okupacijos.

Vienas iš variantų – savotiškas kartografinis kompromisas: pakeisti Ukrainos regionų administracines ribas taip, kad pagal naują administracinį apibrėžimą Rusija galėtų reikalauti kontrolės visoje Donbaso teritorijoje. Pagal šį scenarijų Kyjivo kontroliuojami Ukrainos miestai neturėtų būti perduoti Rusijos pusei.

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Leidinyje pažymima, kad šią idėją svarsto derybose dalyvaujantys asmenys. Tačiau nežinoma, ar ji buvo įforminta kaip oficialus JAV pasiūlymas, taip pat nežinoma, ar Ukraina ir Rusija yra pasirengusios svarstyti tokį scenarijų.

„Sukasi pasaulis“ taip pat galite žiūrėti ir „YouTube“:

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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