Dalia Grybauskaitė siunčia naują žinią visiems

Organizatorių teigimu, renginį užbaigs išsamus interviu su D. Grybauskaite, kuriame bus aptariamos investicijos, asmeniniai finansai bei Lietuvos ateities perspektyvos šių dienų geopolitiniame bei ekonominiame kontekste.
Pokalbio metu dalyviai turės galimybę gyvai išgirsti jos įžvalgas apie globalius pokyčius, jų reikšmę mūsų šaliai ir aplinkybes, galinčias daryti tiesioginę įtaką kiekvieno žmogaus finansiniams sprendimams.
Penkerių metų sukaktį mininti konferencija žada rekordinį mastą. Tikimasi vienoje vietoje suburti daugiau kaip 1500 dalyvių ir per 70 pranešėjų, kurie pristatys per 30 skirtingų investavimo galimybių.
Skirta tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems
Renginio erdvė bus suskirstyta į kelias zonas:
- Pranešimų salės: Trys pagrindinės salės, kuriose pranešimus skaitys investavimo specialistai ir praktikai.
- Praktiniai užsiėmimai: Keturios dirbtuvių erdvės gilesniam temų nagrinėjimui.
- Ekspertų zonos: Keturios erdvės, skirtos individualiems susitikimams su finansų ekspertais.
- Investicijų mugė ir „Jam Session“: Erdvės bendravimui, kontaktų užmezgimui bei finansinio raštingumo apdovanojimams.
Organizatoriai pabrėžia, kad forumo programa pritaikyta įvairią patirtį turintiems žmonėms – nuo žengiančių pirmuosius žingsnius su kelių šimtų eurų suma iki aktyviai didelius investicijų portfelius valdančių dalyvių.
Renginys vyks nuo 9 iki 19 val.
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