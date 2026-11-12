Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Dalia Grybauskaitė siunčia naują žinią visiems

2026-11-12 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 19 dieną Vilniuje, „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centre, vyks jubiliejinis, penktasis investavimo ir finansinio raštingumo renginys „Financial Freedom Forum‘26“. Viena svarbiausių šių metų konferencijos viešnių taps Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Dalia Grybauskaitė (nuotr. BNS)
GALERIJA (33)

Lapkričio 19 dieną Vilniuje, „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centre, vyks jubiliejinis, penktasis investavimo ir finansinio raštingumo renginys „Financial Freedom Forum‘26“. Viena svarbiausių šių metų konferencijos viešnių taps Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

REKLAMA
1

Organizatorių teigimu, renginį užbaigs išsamus interviu su D. Grybauskaite, kuriame bus aptariamos investicijos, asmeniniai finansai bei Lietuvos ateities perspektyvos šių dienų geopolitiniame bei ekonominiame kontekste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dalia Grybauskaitė

Pokalbio metu dalyviai turės galimybę gyvai išgirsti jos įžvalgas apie globalius pokyčius, jų reikšmę mūsų šaliai ir aplinkybes, galinčias daryti tiesioginę įtaką kiekvieno žmogaus finansiniams sprendimams.

REKLAMA
REKLAMA

Penkerių metų sukaktį mininti konferencija žada rekordinį mastą. Tikimasi vienoje vietoje suburti daugiau kaip 1500 dalyvių ir per 70 pranešėjų, kurie pristatys per 30 skirtingų investavimo galimybių.

REKLAMA

Skirta tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems

Renginio erdvė bus suskirstyta į kelias zonas:

  • Pranešimų salės: Trys pagrindinės salės, kuriose pranešimus skaitys investavimo specialistai ir praktikai.
  • Praktiniai užsiėmimai: Keturios dirbtuvių erdvės gilesniam temų nagrinėjimui.
  • Ekspertų zonos: Keturios erdvės, skirtos individualiems susitikimams su finansų ekspertais.
  • Investicijų mugė ir „Jam Session“: Erdvės bendravimui, kontaktų užmezgimui bei finansinio raštingumo apdovanojimams.

Organizatoriai pabrėžia, kad forumo programa pritaikyta įvairią patirtį turintiems žmonėms – nuo žengiančių pirmuosius žingsnius su kelių šimtų eurų suma iki aktyviai didelius investicijų portfelius valdančių dalyvių.

Renginys vyks nuo 9 iki 19 val.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų