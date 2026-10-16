Moteris išeidama iš viešbučio sutiko žavų vyrą: kas jis, paaiškėjo tik vėliau

Ne kasdien tenka prie savo viešbučio sutikti pasaulinio garso žvaigždę. Dauguma žmonių su garsenybėmis akis į akį susiduria nebent raudonojo kilimo renginiuose, susitikimuose su gerbėjais ar koncertuose, tačiau kartais užtenka tiesiog atsidurti tinkamoje vietoje tinkamu metu, rašoma mirror.co.uk.
Sutiko žymų aktorių
Būtent taip nutiko moteriai vardu Rhonda, kuri socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo netikėtu susitikimu Niujorke.
Moteris pasakojo vaikščiojusi po miestą, kai prie savo viešbučio pastebėjo nepažįstamą vyrą. Nors iš pradžių nežinojo, kas jis toks, iškart pajuto, kad tai neeilinis žmogus.
Prie vaizdo įrašo ji rašė: „Ar kas nors žino, kas čia toks? Vaikštau po Niujorką ir staiga pamatau jį!“
Nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad vyras greičiausiai dalyvavo filmavime. Šalia jo buvo keli žmonės, kurie atrodė kaip filmavimo grupės nariai.
Rhonda teigė iš karto supratusi, kad tai aktorius, tačiau tik vėliau, peržiūrėjusi įrašą, išsiaiškino, jog prieš jos akis buvo britų aktorius Brettas Goldsteinas.
Prie įrašo ji parašė: „Įsivaizduokite: išeinate iš savo viešbučio Niujorke, o tiesiog už durų vyksta televizijos serialo ar filmo filmavimas.
Ir tik po to suprantu, kad filmuojasi Brettas Goldsteinas iš „Ted Lasso“... Nors tuo metu net neįsivaizdavau, kas jis toks. Niujorke tikrai pasitaiko pačių netikėčiausių susitikimų su garsenybėmis!“
@rhonda_ann1 POV: You walk out of your hotel in New York City and suddenly there’s a whole film/TV production happening right outside 😳🎬 And THEN I realize the actor filming is Brett Goldstein from Ted Lasso… except I had NO idea who he was at the time 😂 New York really does have the most random celebrity encounters! Did you know this was Brett Goldstein?! 👀 #NewYorkCity #BrettGoldstein #TedLasso #NYC #CelebritySpotted ♬ Ted Lasso Theme - Marcus Mumford & Tom Howe
Brettas Goldsteinas – žymus aktorius
46 metų Brettas Goldsteinas yra anglų aktorius, komikas ir scenaristas, geriausiai žinomas dėl Roy Kento vaidmens populiariame „Apple TV+“ seriale „Ted Lasso“. Už šį vaidmenį jis dukart pelnė „Emmy“ apdovanojimą geriausio antrojo plano komedijos serialo aktoriaus kategorijoje.
Jis taip pat yra vienas komiško draminio serialo „Shrinking“ kūrėjų. Per savo karjerą aktorius pasirodė ir kituose garsiuose projektuose: 2018 metais suvaidino seriale „Doctor Who“, 2022-ųjų „Marvel“ filme „Thor: Love and Thunder“ trumpam pasirodė kaip Heraklis, o 2024 metais animaciniame filme „The Garfield Movie“ įgarsino šarpėjų veislės šunį Rolandą.
Kol kas nėra oficialiai patvirtinta, ką būtent aktorius filmavo Niujorke, tačiau Rhondos vaizdo įrašas buvo paviešintas rugsėjo pradžioje, todėl kai kurie gerbėjai spėja, kad tuo metu jis dirbo prie būsimo „Prime Video“ komedijos serialo „Escorted“.
Šiame seriale Goldsteinas vaidina Manhatane gyvenantį išsiskyrusį tėtį Denį, kuris netikėtai tampa vyrų eskorto paslaugų teikėju. Projekte taip pat vaidina Lesley Manville, Jordyn Rolling ir Leslie Bibb. Tiesa, serialo premjeros data kol kas neskelbiama.
Internautai moteriai pavydėjo susitikimo
Komentarų skiltyje netrūko žmonių, kurie patvirtino tokią versiją.
Vienas internautas rašė: „Taip, prieš kelias savaites Aukštutiniame Vest Saide jie filmavo jo naują serialą „Escorted“.“
Kitas prisipažino pavydintis Rhondai tokio susitikimo: „O Dieve, aš turbūt numirčiau. Jis beprotiškai žavus.“
Dar vienas komentatorius pridūrė: „Turėjote prie jo prieiti ir pasisveikinti. Kai mes jį sutikome, jis buvo tiesiog nuostabus.“
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