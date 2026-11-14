Karas Ukrainoje. Netikėtas JAV pasiūlymas Ukrainai: teritorijos mainais į narystę NATO

Zelenskis: Putinas padarys nuolaidų taikos derybose tik tada, jei JAV patvirtins paramos Ukrainai paketą
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas gali padaryti nuolaidų kare prieš Ukrainą tik tuo atveju, jei JAV patvirtins didelį paramos Kyjivui paketą. Esant tokiai sąlygai, įtampą būtų įmanoma sumažinti jau iki metų pabaigos. Pasak UNIAN, tai žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Rusija imsis realių veiksmų tada, kai Jungtinių Valstijų Kongresas bus pasirengęs priimti sprendimą dėl didelio paramos Ukrainai paketo. Šį paketą galėtų sudaryti dvi dalys – sankcijos ir ginklai“, – pažymėjo jis.
V. Zelenskis pažymėjo, kad 2024 m. per susitikimą su D. Trumpu pristatė jam „Pergalės planą“, kuriame buvo aiškiai nurodyta: jei JAV suteiks Ukrainai konkrečią pagalbą, V. Putinas sės prie derybų stalo ir bus pasirengęs imtis realių veiksmų.
Prezidentas pabrėžė, kad jei JAV Kongresas svarstytų galimybę paremti tokią idėją, „iki metų pabaigos šalys iš tiesų turėtų galimybę pabandyti susitarti bent dėl kokio nors įtampos sumažinimo“.
„Tuomet šis galimybių langas atsivers visiems, įskaitant ir rusus, nepaisant to, kad jie viską stato ant šios žiemos. Juk jei Ukraina sustiprės, geriau išbandyti diplomatiją, o ne mėginti tą sustiprėjimą patikrinti. V. Putinas turėtų atsižvelgti į tokį motyvą“, – pabrėžė jis.
ES ir NATO – vienintelės saugumo garantijos
Pasak AFP, V. Zelenskis savo komentaruose taip pat sakė, kad Europos Sąjunga ir NATO yra vienintelės „tikros saugumo garantijos“ Europai. Jis perspėjo, kad Kremliaus siekis pakeisti žemyno saugumo architektūrą gali paskatinti naujus karus.
„Tai pavojinga, nes, mano nuomone, būtent tokie dalykai sukelia karus arba eskalaciją“, – penktadienį žurnalistams sakė V. Zelenskis. Jo komentarus buvo leista paskelbti tik šeštadienį.
„Tikrasis Europos saugumas – tai ES ir NATO. Ir viskas. Nėra jokio kito saugumo Europoje“, – pareiškė jis.
Ar gali karas baigtis šiais metais?
Po susitikimo Abu Dabyje derybų delegacijos narys, parlamentinės frakcijos „Tautos tarnas“ pirmininkas Davidas Arachamija pareiškė, kad šalys per susitikimą padarė didelę pažangą. Jis pridūrė, kad derybų grupės gavo gerą postūmį ieškoti sprendimo iki Naujųjų metų, teigė UNIAN.
Tuo tarpu V. Zelenskis teigė, kad V. Putinas savo artimiausiems bendražygiams sakė norintis sunaikinti gyvenimą didžiuosiuose Ukrainos miestuose, todėl intensyvina smūgius Kyjivui, Dniprui, Charkivui, Zaporižiai ir Odesai.
Ukrainos vadovas: Rusija kare „stato viską“ ant šios žiemos kampanijos
Rusija savo kare prieš Ukrainą „stato viską“ ant šios žiemos kampanijos, šeštadienį paskelbtuose komentaruose sakė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Kartu jis paragino priimti JAV karinės pagalbos paketą, kuris verstų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nutraukti kovas.
„Jie stato viską ant šios žiemos“, – penktadienį žiniasklaidai sakė V. Zelenskis komentaruose, kuriuos buvo leista paskelbti tik šeštadienį.
Jis teigė, kad JAV Kongresui priėmus teisės aktus dėl sankcijų ir ginklų, tai būtų „tokia motyvacija, kurios Putinui reikia“ deeskalacijai.
Zelenskis: Vladimiro Putino reikalavimai dėl Europos saugumo yra pavojingi
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) ir NATO yra vienintelis Europos „tikrasis saugumas“, ir įspėjo, kad Kremliaus bandymas pakeisti žemyno saugumo architektūrą gali sukelti daugiau karų.
„Tai pavojinga, nes, mano nuomone, būtent tokie dalykai veda prie karų ar eskalacijos“, – penktadienį žurnalistams sakė V. Zelenskis, kurio komentarai galėjo būti paskelbti tik šeštadienį.
„Tikrasis saugumas Europoje reiškia ES ir NATO. Štai ir viskas. Kito saugumo Europoje nėra“, – pabrėžė jis.
Rusija surengė šimtus atakų Ukrainoje: žuvo vaikas, dešimtys žmonių sužeisti
Rusijos pajėgos per pastarąją parą surengė beveik 884 atakas Zaporižios srityje. Per jas žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikas, o dar 62 žmonės buvo sužeisti.
Kaip praneša „Ukrinform“, Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininko pavaduotojas Ivanas Fedorovas apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.
„Per priešo atakas Zaporižioje ir Zaporižios rajone žuvo trys žmonės, įskaitant vaiką. Dar 62 žmonės, tarp jų aštuoni vaikai, buvo sužeisti“, – rašė I. Fedorovas.
Jis nurodė, kad per pastarąją parą Rusijos pajėgos iš viso surengė 884 smūgius į 48 Zaporižios srities gyvenvietes.
Du žmonės žuvo Chersone
Per pastarąją parą Chersono srityje rusų pajėgos nužudė du žmones ir dar penkis sužeidė.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.
„Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar penki buvo sužeisti“, – rašė O. Prokudinas.
Jis nurodė, kad per pastarąją parą Rusijos pajėgos atakavo Chersono miestą ir dar 29 srities gyvenvietes dronais, aviacijos smūgiais ir artilerijos ugnimi.
Rusijos pajėgos atakavo kritinės svarbos ir socialinę infrastruktūrą, taip pat gyvenamuosius rajonus srities gyvenvietėse. Buvo apgadinti trys daugiabučiai ir penki privatūs namai. Taip pat apgadintas pašto skyrius, ūkinis pastatas ir greitosios medicinos pagalbos automobilis.
Vienas žmogus žuvo Charkivo srityje
Per pastarąją parą Rusijos pajėgoms atakavus septynias Charkivo srities gyvenvietes, žuvo vienas žmogus, o du civiliai buvo sužeisti.
Apie tai „Telegram“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.
O. Synjehubovo teigimu, per apšaudymą greitkelyje netoli Čornohlazivkos kaimo, esančio Zoločivo bendruomenėje, buvo sužeistas 34 metų vyras. Tuo metu Karasivkos kaime, taip pat priklausančiame Zoločivo bendruomenei, sprogus nenustatytam įtaisui žuvo 60 metų moteris, o 30 metų moteris buvo sužeista.
Per pastarąją parą Rusijos pajėgos Charkivo sričiai atakuoti panaudojo šešis bepiločius orlaivius „Geran-2“, vieną FPV droną ir du nenustatyto tipo dronus. Per atakas buvo apgadinti arba sunaikinti civilinės infrastruktūros objektai.
JAV senatoriai paprašė Musko pateikti visus dokumentus apie „Starshield“ veiklą Ukrainoje
JAV senatoriai demokratai pareikalavo Elono Musko išsaugoti visus dokumentus, susijusius su jo bendrovės „SpaceX“ Ukrainai įvestais „Starlink“ ir „Starshield“ palydovinių paslaugų naudojimo apribojimais, praneša „Reuters“.
Senatoriai pareikalavo, kad iki lapkričio 30 d. E. Muskas raštu patvirtintų, jog „buvo imtasi visų reikiamų priemonių dokumentams išsaugoti“.
Įstatymų leidėjai paprašė, kad „SpaceX“ pateiktų visus nuo rugsėjo 1 d. sukauptus dokumentus, įskaitant susirašinėjimą dėl „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo Ukrainoje, taip pat E. Musko, „SpaceX“ vadovybės, Baltųjų rūmų ir Pentagono komunikaciją.
Senatoriai Jeanne Shaheen ir Chrisas Coonsas pažymėjo, kad šie apribojimai kelia „rimtų klausimų“ dėl „SpaceX“ vykdomos ryšių sistemų, turinčių itin didelę reikšmę nacionaliniam saugumui, kontrolės. Jie taip pat sukritikavo, jų teigimu, neskaidrų sprendimų priėmimo procesą.
„Spalį ir lapkritį įvesti apribojimai kelia didelį susirūpinimą: panašių pažeidžiamumų gali būti net tose sistemose, kuriomis remiasi JAV vyriausybė“, – rašoma J. Shaheen ir Ch. Coonso laiške E. Muskui.
UNIAN primena, kad „Starshield“ sistema – karinė „Starlink“ versija – yra itin svarbi ryšiui fronto linijoje užtikrinti ir dronams, naudojamiems perimti Rusijos raketas bei bepiločius orlaivius, valdyti.
„Starshield“ veikimo Ukrainoje sutrikimai
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, spalį nurodymas apriboti Ukrainos kariškių naudojamos „Starshield“ sistemos veikimą atėjo iš Baltųjų rūmų. Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio šią informaciją paneigė, pareiškęs, kad sprendimus dėl Ukrainos prieigos prie šios paslaugos priima tik bendrovė „SpaceX“ ir E. Muskas.
Vėliau tą patį mėnesį Ukraina pranešė, kad „Starlink“ ir „Starshield“ sistemos vėl veikia įprastai.
O šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kariškiai vėl susidūrė su „Starshield“ veikimo sutrikimais.
Rusija kare jau neteko daugiau nei 1,62 mln. karių
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 14 d. neteko maždaug 1 620 630 karių, iš jų 1 710 žuvo arba buvo sužeista per pastarąją parą.
Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešimu socialiniame tinkle „Facebook“.
Ukrainos pajėgos taip pat sunaikino 12 478 (+6 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 25 750 (+19) šarvuotųjų kovos mašinų, 52 355 (+33) artilerijos sistemas, 2 273 (+2) reaktyviosios salvinės ugnies sistemas, 1 756 oro gynybos sistemas, 452 lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 140 (+4) antžeminių robotinių sistemų, 607 531 (+448) operatyvinių ir taktinių dronų, 5 196 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus bei katerius, 2 povandeninius laivus, 174 609 (+302) transporto priemones ir degalų cisternas ir 4 905 specialiosios technikos vienetus.
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Putinas per 5 metus Ukrainoje paklojo jau 1,6 mln., tačiau jis nusprendė rusus naikinti toliau.
Netikėtas JAV pasiūlymas Ukrainai: teritorijos mainais į narystę NATO
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos siūlė Ukrainai perleisti savo teritorijų Rusijai mainais į narystę NATO ir kad jo vyriausybė taip pat derasi dėl konkrečių saugumo garantijų iš Vakarų.
„Amerikiečiai iškėlė klausimą: „O kas, jei Ukraina įstotų į NATO? Ar Ukraina pasitrauktų iš Donbaso?“ Tai buvo pirmas kartas, kai tai buvo iškelta“, – žurnalistams penktadienį sakė V. Zelenskis. Šiuos jo komentarus buvo draudžiama skelbti iki šeštadienio.
Jis nurodė, kad Ukraina aptaria „konkrečias saugumo garantijas iš NATO ir Europos Sąjungos“.
Pasak prezidento, jei Vakarų šalys jas patvirtins, jis tuomet „paklaus Ukrainos visuomenės, ką ji mano: priimame tai ar ne?“.
„Neturiu teisės priimti tokio sprendimo vienas“, – pridūrė V. Zelenskis.