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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos premjeras rėžė Rusijai: Europa neleis diktuoti savo saugumo sąlygų

2026-11-14 08:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 08:45
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Rusija „neturi jokių galimybių“ reikalauti iš Europos naujų saugumo susitarimų, penktadienį AFP sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas – po to, kai Maskva pareikalavo, kad į derybas dėl Ukrainos būtų įtrauktas platesnės Europos saugumo sistemos klausimas.

Europa (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Rusija „neturi jokių galimybių“ reikalauti iš Europos naujų saugumo susitarimų, penktadienį AFP sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas – po to, kai Maskva pareikalavo, kad į derybas dėl Ukrainos būtų įtrauktas platesnės Europos saugumo sistemos klausimas.

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JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda pasiūlė į pastangas sustabdyti Rusijos karą įtraukti ir diskusijas dėl platesnių Europos saugumo susitarimų.

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Rusija, panašu, siekia vėl iškelti griežtus reikalavimus dėl NATO vaidmens Rytų Europoje mažinimo. Tokiam siekiui smarkiai priešinasi Dubline susitikę Europos lyderiai, tarp jų ir A. Kulbergas.

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„Europa yra karinė galia. Europa yra keliskart didesnė karine prasme, keliskart didesnė savo ekonomika ir lyderyste. Tad manau, kad jie neturi galimybių kelti reikalavimus“, – sakė jis AFP po ES vadovų susitikimo Dubline.

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„Turime suprasti, kas yra kas pagal dydį ir pajėgumus“, – pridūrė jis.

Europa siekia didesnės įtakos D. Trumpo pastangoms užbaigti kovas Ukrainoje. JAV pasiuntiniai ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pritarė Europos atstovų dalyvavimui derybose.

Spaudžiami paskirti savo atstovus būsimoms deryboms, Europos lyderiai penktadienį susitarė, kad Europai atstovaus Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir ES institucijos. A. Kulbergo teigimu, tai buvo „geras sprendimas“.

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Europos dėmesio sutelkimas į derybas su Rusija

Priėmus sprendimą dėl atstovavimo, aukšto rango ES pareigūnas pareiškė, kad dabar Europa gali sutelkti dėmesį į derybų su Rusija turinio aptarimą.

Vis dėlto A. Kulbergas netiki, kad V. Putinas iš tiesų nori taikos Ukrainoje. Taip jis pareiškė po dvi dienas Abu Dabyje vykusių JAV tarpininkaujamų derybų.

Per jas Rusija ir Ukraina susitarė dėl didžiausio iki šiol įvykusio apsikeitimo belaisviais. Pasak A. Kulbergo, tai „geras ženklas“, tačiau „to nepakanka“.

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„Jei Putinas nori tikros taikos, tegu nutraukia ugnį“, – sakė jis, paragindamas JAV daryti didesnį spaudimą Rusijai užbaigti karą.

„Amerikiečiai... turi didelius kiaušus, todėl iš tiesų galėtų priversti Rusiją pradėti tikras taikos derybas“, – sakė Latvijos premjeras. Pasak jo, tai galėtų apimti sankcijų Rusijai taikymą ir „tikrų ginklų“ tiekimą Ukrainai.

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