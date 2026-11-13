Lenkija stabdo finansavimą JAV ginklams Ukrainai: Tuskas paaiškino tokio sprendimo priežastį

Lenkijos premjeras tokį sprendimą paaiškino dideliu valstybės biudžeto deficitu ir pačios šalies išlaidomis gynybai.
„Informavau NATO generalinį sekretorių Marką Rutte, kad kol kas neketiname skirti įmokų programai PURL – Europos lėšomis finansuojamiems JAV ginklų pirkimams Ukrainai“, – pareiškė D. Tuskas.
Biudžeto deficitas
Jis paaiškino, kad tokį sprendimą lėmė didelis biudžeto deficitas ir šalies gynybai skiriamos išlaidos.
Kalbama būtent apie JAV ginklų pirkimų finansavimą, o ne apie visos karinės pagalbos Ukrainai nutraukimą.
Lenkija prie programos PURL prisijungė 2025 metų pabaigoje ir tuomet skyrė 100 mln. JAV dolerių (apie 86 mln. eurų) JAV ginkluotei Ukrainai įsigyti.
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