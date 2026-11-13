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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija stabdo finansavimą JAV ginklams Ukrainai: Tuskas paaiškino tokio sprendimo priežastį

2026-11-13 21:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 21:55
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Lenkija stabdo įmokas į programą PURL (Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašas). Apie tai po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)

Lenkija stabdo įmokas į programą PURL (Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašas). Apie tai po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

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Lenkijos premjeras tokį sprendimą paaiškino dideliu valstybės biudžeto deficitu ir pačios šalies išlaidomis gynybai.

„Informavau NATO generalinį sekretorių Marką Rutte, kad kol kas neketiname skirti įmokų programai PURL – Europos lėšomis finansuojamiems JAV ginklų pirkimams Ukrainai“, – pareiškė D. Tuskas.

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Biudžeto deficitas

Jis paaiškino, kad tokį sprendimą lėmė didelis biudžeto deficitas ir šalies gynybai skiriamos išlaidos.

Kalbama būtent apie JAV ginklų pirkimų finansavimą, o ne apie visos karinės pagalbos Ukrainai nutraukimą.

Lenkija prie programos PURL prisijungė 2025 metų pabaigoje ir tuomet skyrė 100 mln. JAV dolerių (apie 86 mln. eurų) JAV ginkluotei Ukrainai įsigyti.

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Pagaliau
Pagaliau
2026-11-13 22:03
valstybės ateina į protą. Užtenka mesti žmonių pinigus į balą. Reikia rūpintis sava valstybe, o ne svetimus padus bučiuoti kaip mūsų politikai.
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Z1000
Z1000
2026-11-13 21:58
Dar vienas smūgis klumpiams ir ką lenkams gerovę lenkų rūpi ne mūsų hahaha
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po
po
2026-11-13 22:21
bandymo valstybės perversmo,tas briuselio suplyšęs kandonas pirmą kartą užgiedojo kažką normalesnio
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