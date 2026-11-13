WSJ: blogiau nei Hormuze – Juodoji jūra tapo pavojingiausiu laivybos keliu pasaulyje

Remdamasis jūrų saugumo bendrovės „Ambrey“ duomenimis, leidinys pranešė, kad šiemet Juodojoje jūroje užfiksuota daugiau kaip 300 išpuolių prieš laivus.
Remiantis Turkijos laivų savininkų asociacijos, pasaulinės laivų stebėjimo platformos „MarineTraffic“ ir vietos institucijų duomenimis, per šiuos išpuolius žuvo dešimtys jūrininkų, o daugiau kaip 20 laikomi dingusiais be žinios.
Žuvusiųjų skaičius viršija aukų skaičių Hormuzo sąsiauryje ir platesniame Artimųjų Rytų regione nuo vasario, kai prasidėjo JAV ir Irano konflikto. Jungtinių Tautų Tarptautinės jūrų organizacijos duomenimis, per maždaug 130 išpuolių šiame regione žuvo 25 jūrininkai.
Laivus Juodojoje jūroje atakavo tiek Rusija, tiek Ukraina: Rusijos pajėgos smogė komerciniams laivams, gabenantiems Ukrainos maisto produktų eksportą, o Ukraina naudojo dronus prieš Rusijos laivus.
Išpuoliai artėja prie NATO teritorijos
Intensyvėjantys išpuoliai pasiekė ir Rumunijos bei Bulgarijos krantus. Abi šalys yra NATO ir ES narės, įsikūrusios vakarinėje Juodosios jūros pakrantėje.
WSJ duomenimis, spalį per atakas prieš keliolika laivų prie šių šalių krantų žuvo, dingo be žinios arba buvo sužeisti įgulų nariai.
Kai kurie Europos lyderiai šiuos incidentus siejo su Rusija, tačiau Maskva neigia prie jų prisidėjusi.
WSJ taip pat pažymėjo, kad didelių karinės ir civilinės gynybos pajėgumų neturinčios Rumunija ir Bulgarija susiduria su ypatingais saugumo iššūkiais.
Pirmadienį Europos Komisija paskelbė reaguodama į stiprėjantį smurtą regione ketinanti paspartinti Juodosios jūros jūrų saugumo centro steigimą.
Juodoji jūra yra itin svarbus Europos ir Azijos prekybos kelias, ypač gabenant Ukrainos grūdus į Afriką ir Artimuosius Rytus.
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