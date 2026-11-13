Ukrainai dronus tiekianti „Quantum Systems“ patyrė kibernetinę ataką: įtariama Rusija

Kibernetiniai užpuolikai vis dažniau taikosi į Europos gynybos pramonės bendroves, tiekiančias Ukrainai įrangą kovai su Rusija.
Be dažnų kibernetinių atakų, gynybos pramonės įmonėse taip pat griaudėjo sprogimai, į bendrovių biurus buvo mėtomi Molotovo kokteiliai, o prieš jų vadovus rengti su Rusija siejami pasikėsinimai nužudyti.
Netoli Miuncheno įsikūrusi žvalgybinių dronų ir kitų bepiločių sistemų gamintoja „Quantum Systems“ pranešė, kad spalio pabaigoje kibernetinę ataką surengė „priešiški veikėjai“.
„Grėsmę pavyko suvaldyti dėl greitos mūsų informacinių technologijų ir saugumo komandų reakcijos, glaudžiai ir skaidriai bendradarbiaujant su valdžios institucijomis“, – teigiama bendrovės pareiškime.
Bendrovės teigimu, grėsmės jos sistemų veikimui nebuvo.
Pateikti daugiau informacijos „Quantum Systems“ atsisakė.
Tačiau su incidento aplinkybėmis susipažinęs šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad per bendrovės serverius, naudojamus antžeminio valdymo ir planavimo sistemų atnaujinimams perduoti, buvo išsiųstas kenkėjiškas failas.
Šaltinio teigimu, sužinojusi apie incidentą Vokietijos kariuomenė atsargumo sumetimais trumpam sustabdė „Quantum Systems“ dronų skrydžius.
Pasak šaltinio, pirminiai duomenys leidžia įtarti, kad už atakos stovi Rusija. Incidentą tiria žvalgybos tarnybos.
Vokietijos gynybos ministerija į prašymus pakomentuoti incidentą neatsakė.
Viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų Vokietija kaltina Rusiją jos teritorijoje vykdant kibernetinių atakų, šnipinėjimo ir diversijų kampaniją.Rusija nuolat neigia esanti susijusi su tokiais incidentais.
„Quantum Systems“ susiejo šį incidentą su savo vaidmeniu tiekiant įrangą Ukrainai.
Bendrovės žvalgybiniai dronai naudojami Ukrainoje. Be to, ji kartu su viena Ukrainos startuolių bendrove yra įsteigusi bendrą įmonę, gaminančią smogiamuosius ir žvalgybinius dronus Ukrainos kariuomenei.
„Aktyviausiai Ukrainą remiančios bendrovės tampa taikiniais būtent todėl, kad mūsų veikla yra itin svarbi klientų saugumui“, – pareiškė bendrovė.
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