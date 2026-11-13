Nutekėjo dalis Rusijos norų: reikalauja išmesti Suomiją iš NATO, atsisakyti bazių Baltijos šalyse

Leidinio duomenimis, tokios sąlygos buvo iškeltos Rusijos atstovų neoficialių derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo metu, jos neva taip pat buvo pateiktos Europos atstovams derybose Abu Dabyje.
Minėto leidinio teiginių nepriklausomai patikrinti neįmanoma.
Skelbiama dalis Rusijos norų
Maskva nori pasilikti sau okupuotas Ukrainos teritorijas ir gauti visą Donbasą, įskaitant Kyjivo kontroliuojamas Donecko ir Luhansko sričių dalis.
„Be to, Rusijos plane numatyta atsisakyti NATO karinių bazių dislokavimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, taip pat Suomijos išstojimas iš Aljanso“, – rašoma pranešime.
Rusija esą taip pat reikalauja, kad Ukraina atsisakytų stojimo į NATO, jos narystė Europos Sąjungoje (ES) nėra atmetama.
„Siūloma demilitarizuoti Odesos ir Mykolajivo uostus, kad Ukraina negalėtų jų naudoti kaip karinių jūrų bazių. Taip pat numatomi susitarimai dėl laivybos laisvės Juodojoje ir Baltijos jūrose“, – teigiama tekste.
Maskvos reikalavimai taip pat paliečia ir Moldovą.
„Rusija siūlo ją pertvarkyti į federacinę respubliką, apimančią pačią Moldovą, taip pat į jos sudėtį įeinantį autonominį Gagaūzijos regioną ir nepripažintą Padniestrę. Jei šalis įstotų į ES, Padniestrė ir Gagaūzija turėtų gauti galimybę surengti referendumus dėl nepriklausomybės.
Mainais Rusijos pusė siūlo išvesti branduolinius ginklus iš Baltarusijos ir atsisakyti ten dislokuoti vidutinio nuotolio raketas. Be to, Maskva yra pasirengusi išvesti kariuomenę iš Padniestrės“, – sakoma pranešime.
„Bild“ pabrėžia, kad kalbama tik apie vieną iš pasiūlymų, aptariamų neoficialiuose derybų ratuose.
Lygiagrečiai veikia kelios tarpininkų grupės. Jos tarpusavyje konkuruoja, o ar Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas parėmė būtent šį planą, kol kas nežinoma.
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