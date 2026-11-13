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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po dronų atakos prieš Rusiją – didžiulės eilės degalinėse

2026-11-13 08:59 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 08:59
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Naktį į penktadienį Ukrainos pajėgos dronais puolė didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Volgogrado mieste ir gamybos objektą Rostove prie Dono, pranešė „Kyiv Independent“.

Eilės Rusijoje (nuotr. stop kadras)

Naktį į penktadienį Ukrainos pajėgos dronais puolė didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Volgogrado mieste ir gamybos objektą Rostove prie Dono, pranešė „Kyiv Independent“.

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Ataka surengta praėjus dienai po trišalių taikos derybų Abu Dabyje. Ukraina toliau siekia trikdyti Rusijos kariuomenę aprūpinančios infrastruktūros veiklą ir mažinti Maskvos pajamas iš energetikos.

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Po Ukrainos dronų atakos dega Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir gamybos objektas Rostove prie Dono

Ukrainos stebėsenos kanalai „Exilenova+“ ir „Supernova+“ pranešė apie gaisrą ir sprogimus naftos perdirbimo gamykloje „Lukoil-Volgogradneftepererabotka“. Tai viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, per metus galinti perdirbti 15 mln. tonų žalios naftos.

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Įvykio vietoje nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip iš gamyklos kylanti liepsna nušviečia nakties dangų. Taip pat girdėti veikiančių Rusijos oro gynybos sistemų garsai.

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Kaip rašo „ASTRA“, vietiniai gyventojai praneša apie eiles degalinėse po naktinio dronų išpuolio ir gaisro „Lukoil“ naftos perdirbimo gamykloje.

Vaizdo įrašuose taip pat matyti, kad po atakos nusidriekė Volgogrado gyventojų eilės prie degalinių. Rusijoje ribojamas degalų pardavimas dėl Ukrainos atakų prieš energetikos objektus. Pažymima, kad eilės degalinėse pradėjo formuotis dėl dronų atakos.

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Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas patvirtino, kad prieš miestą surengta didelio masto ataka ir pietinėje pramoninėje jo dalyje kilo gaisrai.

Volgogrado naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių bendrovei „Lukoil“, antrai pagal dydį Rusijos naftos gavybos įmonei, priklausančių gamyklų.

Ukrainos pajėgos ir anksčiau puolė šią gamyklą, esančią maždaug už 400 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ataka buvo surengta spalio 2 dieną.

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Į pietvakarius nuo Volgogrado esančios Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras patvirtino, kad Ukraina puolė Rostovo prie Dono miestą.

Pasak J. Sliusaro, po Ukrainos smūgių kilo gaisrai gamybos objekte ir sandėlyje. Numuštų dronų nuolaužos taip pat apgadino gyvenamąjį pastatą.

Lapkričio 8 d. Ukrainos dronas smogė Rostovui prie Dono ir apgadino tiltą bei energetikos objektus. Dėl to mieste buvo uždarytos gatvės ir nutrūko elektros tiekimas.

Šios atakos surengtos netrukus po to, kai naktį į penktadienį dešimtys Ukrainos dronų puolė Maskvą ir sutrikdė kelių didžiausių regiono oro uostų veiklą, pranešė Rusijos pareigūnai.

Viljama Sudikienė (ELTA)

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