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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas pasisakė apie karo Ukrainoje pabaigos perspektyvas

2026-11-13 07:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 07:06
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Pasak NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte‘s, kol kas neaišku, ar naujausios derybos su Rusija priartino taiką Ukrainoje. Jis tai sakė po JAV pasiuntinių susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Markas Rutte (EPA/GEORGI LICOVSKI) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (23)

Pasak NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte‘s, kol kas neaišku, ar naujausios derybos su Rusija priartino taiką Ukrainoje. Jis tai sakė po JAV pasiuntinių susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

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„Labai sunku pasakyti. Žinau tik tai, kad visos susijusios šalys – pirmiausia Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris, taip pat europiečiai ir Ukraina – kasdien deda pastangas, kad šis karas būtų užbaigtas“, – per Europos lyderių susitikimą Dubline sakė M. Rutte.

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Vakarų karinio aljanso vadovas ne kartą atsisakė komentuoti derybų turinį, tik pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų, Europos ir Ukrainos pozicijos sutampa.

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Tačiau jis, regis, atmetė mintį, kad Rusijai galėtų būti suteikta teisė daryti įtaką NATO sprendimams. Vašingtonas ir Maskva per derybas siūlė iš naujo svarstyti Europos saugumo susitarimus.

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„Tai nėra svarstytinas klausimas“, – sakė NATO vadovas.

M. Rutte sakė, kad Aljansas dar prieš 2022 m. plataus masto invaziją į Ukrainą ryžtingai atmetė nepriimtinus Rusijos reikalavimus išvesti NATO pajėgas iš Rytų Europos ir nebepriimti naujų narių.

„Tokia visada buvo nuosekli Aljanso pozicija“, – sakė jis.

Tačiau NATO vadovas užsiminė, kad diskusijos su Rusija platesniais saugumo klausimais „nebūtų keistos“. Jis priminė Šaltojo karo metais vykusias derybas su Sovietų Sąjunga.

„Tačiau kokie konkrečiai klausimai bus aptariami, šiuo metu dar svarstoma“, – sakė jis.

„Manau, labai svarbu, kad europiečiai, Ukraina ir JAV susitartų, kas yra priimtina, o kas – ne“, – pridūrė M. Rutte.

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