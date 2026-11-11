Markas Rutte įvertino derybas Abu Dabyje

Jis pabrėžė, jog dabar Rusija turi parodyti, kad nori bendradarbiauti.
„Pastarąsias dvi dienas palaikiau ryšį su NATO komanda Abu Dabyje. Iš šių pokalbių suprantu, kad JAV, Ukraina ir Europa iš tiesų yra visiškai susiderinusios ir vieningos“, – viešėdamas Norvegijoje žurnalistams sakė M. Rutte.
Pasak jo, „akivaizdu, jog turime pamatyti, ar Rusijos pusė nori žaisti išvien“.
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