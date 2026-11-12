Nausėda: Europa turi kuo greičiau susitarti dėl atstovo Rusijos-Ukrainos taikos derybose

„Tikriausiai Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa turi tokį valstybių narių lyderių suteiktą mandatą. Tačiau žinau, kad yra ir kitokių požiūrių, todėl manau, jog penktadienį turėsime labai gerą galimybę tai aptarti ir galbūt rasti kiek sudėtingesnę atstovavimo formulę“, – ketvirtadienį Dubline žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Turime rasti visiems suprantamą ir priimtiną formulę, kas atstovaus Europai. Ir kuo greičiau tai padarysime, tuo geriau“, – pridūrė jis.
ES nesutaria, kas turėtų atstovauti Bendrijai
Anot jo, svarbu, kad derybose Europai atstovautų aiškiai įgaliotas asmuo, o jos pozicija būtų nuosekli.
„Jeigu kita pusė – turiu omenyje Rusiją – nuolat matys besikeičiančius Europai atstovaujančius asmenis, nemanau, kad tai padės pasiekti geresnių rezultatų“, – teigė šalies vadovas.
Kaip skelbė BNS, Europos Sąjungos valstybės narės kol kas nesutaria, kas turėtų atstovauti Bendrijai taikos derybose dėl Ukrainos. Vienos šalys mano, kad šį vaidmenį galėtų atlikti dabartiniai ES vadovai, o kitos svarsto galimybę paskirti atskirą pasiuntinį arba sudaryti kelių valstybių atstovų grupę.
Lietuvos prezidentas taip pat pabrėžė, kad taikos derybos dėl Rusijos karo Ukrainoje turi vykti sąžiningomis sąlygomis, o sprendimai dėl Ukrainos ateities negali būti priimami be pačios šalies dalyvavimo.
„Vertinu Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos pastangas pradėti taikos derybas, tačiau jos turi vykti sąžiningomis sąlygomis. Jokios diskusijos neturėtų vykti ukrainiečiams už nugaros“, – sakė G. Nausėda.
Jo teigimu, diskusijose dėl būsimos Europos saugumo architektūros taip pat privalo dalyvauti ES.
BNS rašė, jog G. Nausėda lapkričio 11–13 dienomis Dubline dalyvauja dalyvauja Europos politinės bendrijos ir neformaliame EVT susitikimuose.
Penktadienį vyksiančiame neformaliame EVT susitikime Europos lyderiai taip pat aptars dirbtinio intelekto plėtrą, Bendrijos konkurencingumą ir saugumą.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) yra paraginęs Bendrijos valstybes nares kolektyviai prisidėti prie Ukrainos finansavimo 2027 metais ir paprašė EVT vadovo Antonio Costos (Antoniju Koštos) įtraukti šį klausimą į susitikimo darbotvarkę.
Taip pat ketvirtadienį Dubline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu).
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