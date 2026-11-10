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Nausėdos patarėjas sako nesitikintis realaus proveržio derybose Abu Dabyje

2026-11-10 09:15 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 09:15
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Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad nesitiki realaus proveržio antradienį prasidedančiose derybose Abu Dabyje, kur tarpininkaujant JAV susitiks Rusija ir Ukraina.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad nesitiki realaus proveržio antradienį prasidedančiose derybose Abu Dabyje, kur tarpininkaujant JAV susitiks Rusija ir Ukraina.

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„Aš esu įsitikinęs, kad Abu Dabyje bus pasišnekėta, galbūt kažkas kažkur abstrakčiai pažadėta, bet realiai proveržio nebus. Aišku, jeigu aš klystu, tai tikrai būčiau laimingas“, – Žinių radijui sakė D. Matulionis.

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Abu Dabyje bus siekiama atnaujinti pastangas užbaigti 2022 metais prasidėjusią Rusijos invaziją į Ukrainą.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš derybas užsiminė apie galimą susitarimą su Maskva dėl Europos saugumo, todėl kai kurios Vakarų šalys taip pat atsiųs savo atstovus į Abu Dabį.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubio taip pat pareiškė, jog derybose aptariamos saugumo garantijos Ukrainai turės būti priimtinos ir Rusijai.

D. Matulionis sakė neturintis detalios informacijos dėl amerikiečių teiginių apie naują Europos saugumo architektūrą, bet teigia įtariantis, jog Rusija derybose tradiciškai kels klausimus dėl sąjungininkų karių dislokavimo rytinėse NATO narėse, į Aljansą priimtose po Sovietų Sąjungos žlugimo.

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Pasak patarėjo, dar 2022 metais NATO tokį Rusijos reikalavimą visiškai atmetė, ir teigė manantis, jog taip įvyktų ir dabar.

Jis taip pat sakė besitikintis, kad vykstant pokalbiams apie Europos saugumą prie derybų stalo sėdėtų pareigūnai, kurie atstovauja visoms žemyno valstybėms, o ne tik kelioms didžiosioms šalims.

„Mūsų pozicija yra tokia, kad jeigu reikia atstovauti Europai, tai tas turėtų būti nuspręsta visų Europos Sąjungos valstybių. Būtų gerai, kad tai būtų institucinis atstovavimas, o ne kažkokia konkreti valstybė ar grupė valstybių“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

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„Dabar taip, yra nusistovėjusi tam tikra praktika, kad kelios didžiosios valstybės, taip pat ir institucijų, šiuo atveju Europos Sąjungos ir NATO, atstovai dalyvauja arba nedalyvauja, arba yra informuojami, bet realiai derybos kol kas prasidėjo tiktai trišalės, tai yra tarp Amerikos, Ukrainos ir Rusijos“, – pridūrė jis.

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„Europos dalyvavimas kol kas dar nėra garantija, tai pažiūrėsime, kaip tai atrodys. Bet jeigu išties Europai bus vieta prie stalo, tai stengsimės visais būdais pasiekti, kad tai būtų visoms valstybėms atstovaujantis, mandatą turintis žmogus“, – sakė D. Matulionis.

Prieš prasidedant deryboms Europa ir Ukraina baiminasi, kad JAV primygtinai primes Kyjivui susitarimą, kuris faktiškai prilygtų kapituliacijai.

Maskvos invazija į Ukrainą nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, privertė milijonus žmonių palikti namus ir tęsiasi jau 56 mėnesius, o Kremlius nerodo jokių ženklų, kad ketintų nusileisti.

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