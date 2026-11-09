Hegsethui – smūgis iš savų

Kongreso narys iš Kentukio Thomas Massie pateikė aštuonis apkaltos straipsnius, kuriuose P. Hegsethas kaltinamas neteisėtai vykdęs karą be Kongreso leidimo ir piktnaudžiavęs savo, tai yra Pentagono vadovo, įgaliojimais.
Respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai dėl apkaltos gali balsuoti jau trečiadienį. Kai kurie D. Trumpo partijos įstatymų leidėjai užsiminė galintys prisidėti prie demokratų ir palaikyti kaltinimus.
Apkalta būtų skaudus smūgis P. Hegsethui ir D. Trumpo administracijai, tačiau automatiškai nereiškia, kad jis netektų pareigų.
Tam reikėtų surengti procesą Senate ir užtikrinti, kad du trečdaliai senatorių balsuotų už tai, kad jis būtų nuteistas. Tai būtų gerokai sunkesnė užduotis net ir po to, kai sausį demokratai perims Senato kontrolę.
Pastangos surengti apkaltą sustiprėjo po antradienį vykusių kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos demokratai perėmė abiejų Kongreso rūmų kontrolę. Rinkėjų nepasitenkinimą iš dalies kurstė karas su Iranu ir smarkiai išaugusios degalų kainos.
Respublikonai Kongresą kontroliuos iki sausio 3 d., kai pareigas pradės eiti naujai išrinkti įstatymų leidėjai, tačiau triuškinamą pralaimėjimą patyrę šios partijos nariai dėl nesėkmės ėmė kaltinti vieni kitus ir drausmė partijos viduje pašlijo.
Be to, kai kurie rinkimuose vietas praradę respublikonai gali nedalyvauti balsavime, todėl priimti apkaltos rezoliuciją būtų lengviau.
Vienareikšmiškas pritarimas
T. Massie – atviras D. Trumpo kritikas, savo partijos pirminiuose rinkimuose pralaimėjęs prezidento remiamam kandidatui, – naudojasi specialia Kongreso procedūra, kad priverstų Atstovų Rūmus apsvarstyti jo rezoliuciją per dvi teisėkūros darbo dienas.
Respublikonų lyderiai dar gali mėginti užblokuoti šią iniciatyvą procedūriniu balsavimu.
Apkaltos straipsniuose P. Hegsethas kaltinamas pažeidęs 1973 m. Karo įgaliojimų rezoliuciją, kuri riboja prezidento galimybes įtraukti JAV pajėgas į karo veiksmus be Kongreso pritarimo.
Juose taip pat pateikiami kaltinimai dėl netinkamų veiksmų, susijusių su civilių žūtimi ir karinėmis operacijomis Jemene bei Venesueloje.
Pentagonas šiuos kaltinimus atmetė.
Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas, kuris, kaip tikimasi, sausį taps šių rūmų pirmininku, sekmadienį pareiškė palaikantis apkaltą.
„Vienareikšmiškai pritariu rezoliucijai dėl Hegsetho“, – transliuotojui „ABC News“ sakė H. Jeffriesas.
„Vadinamasis gynybos sekretorius piktnaudžiavo savo įgaliojimais, pakenkė mūsų nacionaliniam saugumui ir pradėjo šį neatsakingą bei brangiai kainuojantį karą su Iranu, kurį buvo galima pasirinkti“, – sakė jis.
„Pete'as Hegsethas privalo pasitraukti“, – pridūrė demokratų lyderis.
Keli respublikonai išreiškė nepasitenkinimą P. Hegsetho vadovavimu, tačiau jo apkaltos palaikyti neįsipareigojo.
Kongreso narys iš Arkanzaso Frenchas Hillas sekmadienį pareiškė norintis išklausyti debatus prieš nuspręsdamas, ar kaltinimai suteikia pakankamai pagrindo pradėti apkaltą.
Atleidimas iš pareigų mažai tikėtinas
Pagal JAV Konstituciją Atstovų Rūmai gali pareikšti aukšto rango pareigūnui apkaltą paprasta balsų dauguma ir taip oficialiai pateikti jam kaltinimus dėl sunkių nusižengimų.
Tuomet Senatas sprendžia, ar pareigūną pripažinti kaltu ir pašalinti iš pareigų. Tam reikia dviejų trečdalių balsavime dalyvaujančių senatorių pritarimo.
Net ir kitąmet turėdami didesnę daugumą, demokratai turėtų sulaukti reikšmingos respublikonų paramos, kad pasiektų šią ribą. Per JAV istoriją apkaltos buvo pareikštos tik dviem vyriausybės nariams, kuriuos skyrė beveik 150 metų laikotarpis, tačiau nė vienas jų Senato sprendimu nebuvo pašalintas iš pareigų.
P. Hegsethas T. Massie iniciatyvą surengti apkaltą pavadino „farsu“, patį kongresmeną – „suirzusiu“, o savo oponentus apkaltino siekiu politiškai jį sunaikinti.
Pentagonas pranešė, kad antradienį P. Hegsethas surengs neeilinę spaudos konferenciją.
D. Trumpas viešai parėmė kritikos sulaukusį gynybos sekretorių.
„Tikrai ketinu jį išlaikyti šiame poste“, – praėjusią savaitę pareiškė jis.
Tačiau po kadencijos vidurio rinkimų susilpnėjusios prezidento politinės pozicijos reiškia, kad P. Hegsethui gali tekti susidurti su ilgai truksiančia apkaltos procedūra, kuri nesibaigtų net ir po šią savaitę vyksiančio balsavimo Atstovų Rūmuose.
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