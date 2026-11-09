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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„The Telegraph“: Europa nerimauja dėl Trumpo susitarimo su Putinu – prašys „paaukoti“ Ukrainą?

2026-11-09 14:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-09 14:29
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę sudaryti plataus masto susitarimą su Rusija, kuris apimtų ne tik karo Ukrainoje pabaigą, bet ir susitarimus su Iranu bei Europos ateitį, rašo „The Telegraph“, remdamasis šaltinių, artimų derybų procesui, informacija.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (10)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę sudaryti plataus masto susitarimą su Rusija, kuris apimtų ne tik karo Ukrainoje pabaigą, bet ir susitarimus su Iranu bei Europos ateitį, rašo „The Telegraph“, remdamasis šaltinių, artimų derybų procesui, informacija.

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Anot jų, Europos pareigūnai baiminasi, kad D. Trumpas planuoja sudaryti su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu „dvigubą susitarimą“, siekdamas užbaigti karą ir atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje.

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Rusijos lyderis tariamai galės pasinaudoti savo glaudžiais ryšiais su Iranu, kad pasiektų sąsiaurio atblokavimą.

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„Remiantis turima informacija, tarpininkai iš Persijos įlankos šalių yra įsitikinę, kad JAV ir Iranas yra arti branduolinio susitarimo sudarymo, kuris leistų nutraukti karo veiksmus ir atidaryti jūrų kelią. Tuo pačiu metu jie mano, kad galutiniam susitarimo įforminimui Teheranui prireiks įtikinamos Rusijos sąjungininkų įtakos“, – rašo leidinys.

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Be to, „The Telegraph“ teigia gavę slaptą Irano dokumentą, liudijantį, kad bet kokio tolesnio konflikto su JAV atveju Teheranas tikisi Kremliaus paramos.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Nerimas Europoje

Nerimas Europoje sustiprėjo po praėjusią savaitę įvykusio D. Trumpo susitikimo su Kremliaus specialiuoju atstovu Kirilu Dmitrijevu. Po derybų JAV prezidentas pareiškė, kad ruošiamas „didelis sandoris“, kuris gali apimti visą Europą.

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„Negaliu jums pasakyti, ką tiksliai aptarėme. Bet pasakysiu vieną dalyką: susitarimas bus – ir tai bus didelio masto susitarimas, kuris palies ne tik Ukrainą. Jis gali apimti visą Europą... Tai bus didelis, nuostabus susitarimas, ir visi bus sužavėti“, – sakė jis žurnalistams.

Trumpas prašys „paaukoti“ Ukrainą?

Kaip rašo „The Telegraph“, Europos pareigūnai baiminasi, kad Vašingtonas gali derėtis su Maskva dėl žemyno ateities be visapusiško Ukrainos dalyvavimo. Du aukšto rango pareigūnai pranešė laikraščiui, kad Europos šalių lyderiai priešinsis bet kokiems panašiems susitarimams. Dar vienas šaltinis pažymėjo, kad Europoje ruošiamasi galimai JAV pasiūlymui – įtikinti europiečius, kad jie „paaukotų“ Ukrainą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ypatingą susirūpinimą kelia galimybė daryti nuolaidas Rusijai mainais už karo nutraukimą. Vienas iš šaltinių Europoje pažymėjo, kad D. Trumpo planas pavyks tik tuo atveju, jei jį parems Europos vyriausybės, nes tai sukels didelį spaudimą Ukrainos vadovybei, priversdamas ją sutikti su susitarimu.

Manoma, kad Kyjivas bus priverstas eiti į kompromisus tik tuo atveju, jei neteks savo įtakingiausių Europos sąjungininkų – tokių kaip Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija – paramos.

„Jie su tuo nesutiks“, – komentavo šaltinis.

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