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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba ištyrė naują Rusijos droną: dauguma komponentų – amerikietiški

2026-11-09 11:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-09 11:16
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Ukrainos žvalgyba paskelbė informaciją apie naujo Rusijos bepiločio orlaivio „Geran-5 K5-K“ komponentus.

Naujas Rusijos dronas „Geran-5 K5-K“ (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Ukrainos žvalgyba paskelbė informaciją apie naujo Rusijos bepiločio orlaivio „Geran-5 K5-K“ komponentus.

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Portale „War&Sanctions“ paskelbtas interaktyvus trimatis drono modelis, informacija apie jo konstrukciją ir beveik 100 užsienyje pagamintų elektroninių komponentų, rastų naujoje rusiško drono „Geran-5 K5-K“ modifikacijoje.

Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos pajėgos šio rudens pradžioje pradėjo naudoti naujos modifikacijos dronus „Geran-5“ Ukrainos miestams pulti. Pagal aerodinaminę konstrukciją ir technines charakteristikas šį droną jau galima priskirti mažųjų sparnuotųjų raketų kategorijai.

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Ukrainos žvalgybos ekspertai ištyrė vieną Rusijos pajėgų naudotą droną. Jis dėl kol kas neaiškių priežasčių beveik neapgadintas nusileido vidury lauko.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Geran-5 K5-K“ korpusas, kaip ir ankstesnio modelio, sukonstruotas pagal įprastą aerodinaminę schemą. 

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K5-K yra mažesnis už standartinį „Geran-5“: jo ilgis siekia 4 metrus (standartinio modelio – 6,5 metro), sparnų mojis – 3 metrus (standartinio modelio – 3,2 metro). Rusai taip pat patobulino fiuzeliažo aerodinamines savybes, siekdami padidinti drono greitį ir skrydžio aukštį.

Didžiausias skrydžio aukštis padidėjo nuo 5 iki 6 km, o kruizinis greitis viršija 450 km/val. Atliekant tam tikrus manevrus dronas gali pasiekti iki 1 000 km/val. greitį. Jo skrydžio nuotolis (1 000 km) ir kovinės galvutės svoris (90 kg) nepakito.

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Drone sumontuotas turboreaktyvinis variklis TRD-200, surinktas Alabugoje iš kiniškų komponentų.

„Iš 93 elektroninių komponentų daugiausia – 52 – pagaminti JAV bendrovių. Kinijos ir Šveicarijos gamintojams tenka po 10“, – pranešė Ukrainos žvalgyba.

Rusija ir toliau mėgina paslėpti naudojamų elektroninių komponentų žymėjimą, įskaitant bendrovės „Texas Instruments“ gaminamus skaitmeninių signalų procesorius (DSP) ir bendrovės „Murata“ inercinius modulius.

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Rusijos veiksmai rodo, kad sankcijos veikia – jos trikdo Rusijos tiekimo grandines, didina kainas, ilgina pristatymo terminus ir kelia tiekimo sutrikimų riziką.

„Tai reiškia, kad nuosekliai stiprinant sankcijų spaudimą ir užtikrinant apribojimų laikymąsi galima atimti iš agresorės galimybę tęsti karą“, – teigė žvalgybos tarnyba.

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