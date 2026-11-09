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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Estijos ministras: „Vienintelis žmogus, galintis sustabdyti karą, yra Putinas“

2026-11-09 10:22 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 10:22
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Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas yra vienintelis žmogus, galintis sustabdyti karą prieš Ukrainą, o norint pasiekti ilgalaikę taiką būtina, kad Ukraina taptų visateise NATO nare.

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (nuotr. Vidmanto Balkūno)
GALERIJA (20)

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas yra vienintelis žmogus, galintis sustabdyti karą prieš Ukrainą, o norint pasiekti ilgalaikę taiką būtina, kad Ukraina taptų visateise NATO nare.

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Tai duodamas interviu Lenkijos transliuotojui „TVP World“ pareiškė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Postimees“.

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M. Tsahkna teigė atsargiai vertinantis taikos planus, nes per pastaruosius metus buvo pateikta daugybė idėjų ir pažadų, tačiau vis dar nepakanka įrodymų, kad Rusija iš tiesų nori užbaigti karą.

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„Vienintelis žmogus, galintis sustabdyti karą, yra Putinas. Manau, kad šiuo metu svarstomos paliaubos būtų pirmasis ženklas, parodantis, ar apskritai yra erdvės deryboms. Kitas dalykas – niekas negali sudaryti susitarimų mums už nugaros, mums nedalyvaujant, ar spręsti Europos likimo be pačios Europos“, – sakė M. Tsahkna.

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Jo nuomone, V. Putinas nori ne tik Ukrainos, bet ir Europos saugumo architektūros pokyčių. Kaip pavyzdį M. Tsahkna pateikė Rusijos reikalavimą atitraukti NATO karius nuo jos sienų.

„Tai absurdiška, nes šie kariai ir mūsų gynybos planai, kuriuos priėmėme Vilniuje prieš kiek daugiau nei dvejus metus, yra skirti apsaugoti Europą ir NATO nuo Rusijos. Taigi iš tiesų čia nėra nieko naujo. Tačiau svarbiausia tai, kad niekas negali susitarti dėl mūsų saugumo mums nedalyvaujant“, – nurodė jis.

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M. Tsahkna tvirtino, kad Europa negali būti neutrali tarpininkė tarp Ukrainos ir Rusijos, nes remia Ukrainą ir daro spaudimą Rusijai. Svarbu, kad Europos Sąjungos (ES) valstybės narės laikytųsi bendros pozicijos ir apsvarstytų galimybę griežtinti sankcijas, kad dar labiau padidintų spaudimą Rusijai. Jis pridūrė, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į ES nepriklausančias šalis, tokias kaip Jungtinė Karalystė ir Norvegija.

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Kalbėdamas apie ilgalaikį Ukrainos saugumą, M. Tsahkna tikino, kad visateisė narystė NATO būtų veiksmingiausia saugumo garantija.

„Mes jau turime NATO. O jei klausiate, kaip mes tai vertiname, Ukraina iš tiesų turėtų tapti NATO valstybe nare, visateise nare. Jei norime ilgalaikės taikos Europoje, turime atsikratyti šių neutralių zonų arba „pilkųjų zonų“ tarp Rusijos ir NATO. Tai veiksmingiausia saugumo garantija“, – sakė M. Tsahkna.

Ministras pabrėžė, kad Ukraina turi didžiausias ir stipriausias karines pajėgas regione, o saugumo garantijos Ukrainai yra svarbios ir kitoms regiono šalims.

M. Tsahkna pažymėjo, kad negali būti nė kalbos apie NATO karių atitraukimą ar derybas su Rusija dėl to, kaip Europos šalys turėtų gintis.

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