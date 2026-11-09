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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prakalbo apie susitikimą su Putinu: „Keliausiu...“

2026-11-09 06:20 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 06:20
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę greičiausiai susitiks su Rusijos ir Kinijos lyderiais aptarti karo Irane užbaigimo.

Donaldas Trumpas (whitehouse.gov)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę greičiausiai susitiks su Rusijos ir Kinijos lyderiais aptarti karo Irane užbaigimo.

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D. Trumpas žurnalistams teigė besitikintis susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Azijos ir Ramiojo vandenyno viršūnių susitikime Šendžene, Kinijoje, kuris numatytas lapkričio 18–19 dienomis.

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„Keliausiu į Kiniją, – sakė D. Trumpas. – Ir manau, kad vienas iš susitikimų bus su prezidentu Putinu bei prezidentu Xi, ir tai bus įdomu.“

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Jis pridūrė: „Aptarsime daug dalykų, įskaitant denuklearizaciją, bet kalbėsimės apie daugelį klausimų. Bandome užbaigti karą Irane.“

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Donaldas Trumpas sako Kinijoje greičiausiai susitiksiąs su Vladimiru Putinu ir Xi Jinpingu

Kremlius praėjusį mėnesį nurodė, kad šis pirmasis toks trišalis susitikimas yra rengiamas.

Tai pranešta po leidinio „The Wall Street Journal“ informacijos, kad V. Putinas norėjo šių trišalių derybų, nes siekia taikos susitarimo Ukrainoje, kuris būtų palankus Maskvai, 2022 metais įsiveržusiai į Ukrainą.

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D. Trumpas Jungtinėse Valstijose yra kritikuojamas dėl prielankumo autoritariniams lyderiams, be kita ko, Kinijos ir Rusijos vadovams.

D. Trumpo pasirengimas susitikti su V. Putinu yra dar vienas įrodymas, kaip JAV prezidentas siekia nutraukti tarptautinę Rusijos izoliaciją, sukeltą jos invazijos.

 

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