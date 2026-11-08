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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Trumpo pareiškimų – iš Prancūzijos žinia: Europa dalyvaus taikos derybose

2026-11-08 14:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-08 14:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europa dalyvaus artėjančiose JAV tarpininkaujamose Maskvos ir Kyjivo derybose Abu Dabyje, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje, sekmadienį pranešė Prancūzija.

Europa (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (20)

Europa dalyvaus artėjančiose JAV tarpininkaujamose Maskvos ir Kyjivo derybose Abu Dabyje, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje, sekmadienį pranešė Prancūzija.

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„Europiečiams bus atstovaujama, Prancūzija bus Abu Dabyje ir dalyvaus šiose derybose“, – pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Jo pareiškimas nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, prognozuodamas „labai didelį“ susitarimą su Rusija, kuris apimtų ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“, sustiprino nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali pakrypti Kremliaus pusėn.

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