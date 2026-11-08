Po Trumpo pareiškimų – iš Prancūzijos žinia: Europa dalyvaus taikos derybose

„Europiečiams bus atstovaujama, Prancūzija bus Abu Dabyje ir dalyvaus šiose derybose“, – pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot.
Jo pareiškimas nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, prognozuodamas „labai didelį“ susitarimą su Rusija, kuris apimtų ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“, sustiprino nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali pakrypti Kremliaus pusėn.
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