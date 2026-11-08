Po respublikonų pralaimėjimo – įtampa JAV

Šis pareiškimas paskelbtas po to, kai demokratų atstovas Robertas Garcia, kuris, tikėtina, taps Atstovų Rūmų priežiūros komiteto pirmininku po triuškinančio respublikonų pralaimėjimo vidurio kadencijos rinkimuose, šią savaitę paragino Trumpo sąjungininkus „pasisamdyti advokatus“.
Savo ruožtu D. Trumpas šeštadienį įsakė Teisingumo departamentui ištirti savo priešininkus demokratus, pavadindamas juos „reketuotojais“.
„Mano, kaip generalinio prokuroro, darbas yra... Ginti administraciją. Tai darome teisme įvairiais būdais“, – kanalui CNN sakė T. Blanche‘as, kuris anksčiau yra dirbęs D. Trumpo asmeniniu advokatu.
T. Blanche‘as ypač kritiškai vertino demokratų pasipiktinimą dėl to, kad D. Trumpas paskyrė Stepheną Millerį – griežtos prezidento sienų politikos architektą – savo naujuoju administracijos vadovu.
„Jei jie bandys persekioti Stepheną Millerį... Žinoma, Teisingumo departamentas bus pasirengęs jį ginti“, – sakė jis.
Pabrėžė apie Kongreso veiklumą
Kalbėdamas kanalui CNN netrukus po T. Blanche‘o, R. Garcia pabrėžė, kad Kongresas yra atsakingas už vykdomosios valdžios priežiūrą, ir apkaltino generalinį prokurorą tuo, kad jis visą dėmesį skiria tik prezidento ir jo administracijos apsaugai.
„Noriu jam priminti, kad ginti Donaldo Trumpo kabineto narius ir administracijos pareigūnus nėra jo darbas.“
Paklaustas, ar laikytųsi šio kurso net ir tuo atveju, jei Teisingumo departamentas pradėtų tyrimą jo atžvilgiu, R. Garcia atsakė ryžtingai.
„Jie gali mus persekioti kaip tik nori. Mes nesileisime įbauginami.“
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