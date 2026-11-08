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Izraelio gynybos ministras perspėja: misija Irane dar nebaigta

2026-11-08 14:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-08 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Izraelis dar nebaigė kovos su Iranu, sekmadienį pareiškė šalies gynybos ministras Israelis Katzas, taip pat perspėjęs Teherano sąjungininkę Libane grupuotę „Hezbollah“ nesikišti, jei karas atsinaujintų.

Izraelis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (9)

Izraelis dar nebaigė kovos su Iranu, sekmadienį pareiškė šalies gynybos ministras Israelis Katzas, taip pat perspėjęs Teherano sąjungininkę Libane grupuotę „Hezbollah“ nesikišti, jei karas atsinaujintų.

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I. Katzas pakartojo kaltinimus, kad Iranas siekia įgyti branduolinių ginklų, nors Teheranas tai neigia. Nuo praėjusių metų Iranas jau du kartus patyrė didelio masto Izraelio ir JAV bombardavimo kampanijas.

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„Kalbant apie Iraną, misija dar nebaigta. Iranas mėgina atnaujinti pastangas įgyti branduolinių ginklų ir imasi kitų pavojingų veiksmų, keliančių realią grėsmę Izraelio valstybei“, – sakė I. Katzas.

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Dėl savo politinės ateities kovojantis ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pastarosiomis savaitėmis ne kartą grasino surengti naujus smūgius Iranui.

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Tačiau kol kas neaišku, ar jį palaiko artimas sąjungininkas JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kurio politinei stovyklai per antradienį vykusius rinkimus rinkėjai sudavė skaudų smūgį, iš dalies dėl nepasitenkinimo karu.

Izraelio televizijos kanalas „Channel 12“ penktadienį pranešė, kad B. Netanyahu ir žvalgybos tarnyba „Mossad“ spalio 27 d. Izraelyje vykusių rinkimų išvakarėse mėgino surengti operaciją prieš Iraną, tačiau Jungtinės Valstijos apie tai sužinojo ir ją sustabdė.

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Po precedento neturinčio Irano remiamos palestiniečių grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. B. Netanyahu nurodymu buvo pradėti kariniai veiksmai prieš kelias šalis.

Izraelis nuniokojo Gazos Ruožą ir įsiveržė į Libaną po to, kai „Hezbollah“, reikšdama solidarumą su Iranu, apšaudė Izraelį. Be to, 2024 m. žlugus ilgamečio Sirijos vadovo Basharo al Assado režimui, Izraelio pajėgos peržengė ankstesnę paliaubų liniją ir okupavo dalį Sirijos teritorijos.

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„Mes nesitrauksime iš saugumo zonų Gazos Ruože, Libane ir Sirijoje, o jei teroristinė organizacija „Hezbollah“ nuspręs prisidėti prie Irano atakos prieš Izraelį, ji sulauks itin skaudžių smūgių“, – sakė I. Katzas.

Per spalio 27 d. rinkimus B. Netanyahu politinė stovykla prarado dalį vietų parlamente, o formuoti naują vyriausybę buvo pavesta jo politiniam varžovui Gadi Eisenkotui.

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G. Eisenkotas perspėjo Izraelio kariuomenę, kad B. Netanyahu nebeturi mandato ir kad ji neturėtų pradėti karo dėl jo „politinių poreikių“, nors pats buvęs kariuomenės vadas iš esmės palaikė B. Netanyahu sprendimus dėl karo.

„Galime ginčytis ir nesutarti, tačiau kai kyla grėsmė valstybės saugumui, turime mokėti peržengti savo nesutarimus“, – sakė I. Katzas per ceremoniją, skirtą atminti Izraelio kariams, žuvusiems per 1956 m. išpuolį prieš Egiptą.

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ELTA primena, kad Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos agentūros TATENA vadovas Rafaelis Grossi spalio pabaigoje pareiškė, jog nėra jokių požymių, kad Iranas būtų mėginęs remontuoti ar atstatyti branduolinius objektus, apgadintus per šių ir praėjusių metų JAV bei Izraelio karinius smūgius.

D. Trumpas anksčiau teigė, kad viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių JAV vasario 28 d. pradėjo karą su Iranu, buvo siekis neleisti Teheranui sukurti branduolinių ginklų. Tačiau jis taip pat tvirtino, kad 2025 m. birželį JAV suduoti smūgiai Irano branduoliniams objektams „visiškai sunaikino“ šalies branduolinę programą.

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