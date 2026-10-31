Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Iranas užsienio reikalų ministras neplanuoja derybų su JAV

2026-10-31 18:00 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nepaisant didėjančio susirūpinimo dėl karo veiksmų atsinaujinimo, Irano diplomatijos vadovas šeštadienį pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis neplanuojamos.

Abbasas Araghchi (nuotr. EPA-ELTA)

Nepaisant didėjančio susirūpinimo dėl karo veiksmų atsinaujinimo, Irano diplomatijos vadovas šeštadienį pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis neplanuojamos.

REKLAMA
0

„Susitikimai su Amerikos pareigūnais šiuo metu neplanuojami, o bet kokios priešingos spėlionės tėra žiniasklaidos prielaidos“, – duodamas interviu „Al Jazeera“ sakė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, pranešė valstybinė naujienų agentūra IRNA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabartinėmis aplinkybėmis Iranas nemato būtinybės susitikti su amerikiečiais; Irano sąlygos yra aiškios, o tarpininkai toliau dėl jų konsultuojasi“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

A. Araghchi patvirtino, kad Iranas gavo JAV viceprezidento J. D. Vance‘o laišką po kelias dienas trukusių diplomatinių pastangų užkirsti kelią smurto atsinaujinimui.

REKLAMA

„Amerikos viceprezidento J. D. Vance‘o žinia buvo atidžiai išnagrinėta ir aptarta aukšto lygio susitikimuose“, – nurodė jis.

„Jei Vašingtono tikslas siunčiant šią žinią yra pasėti nesantaiką, tai būtų dar vienas klaidingas žingsnis, papildantis ankstesnes Amerikos klaidas“, – pridūrė ministras.

Vis dėlto A. Araghchi taip pat pažymėjo: „Amerikos pusės pastangos pradėti dialogą ir pasiekti platesnį sutarimą vertinamos kaip teigiamas žingsnis.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų