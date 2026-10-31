Iranas užsienio reikalų ministras neplanuoja derybų su JAV

„Susitikimai su Amerikos pareigūnais šiuo metu neplanuojami, o bet kokios priešingos spėlionės tėra žiniasklaidos prielaidos“, – duodamas interviu „Al Jazeera“ sakė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, pranešė valstybinė naujienų agentūra IRNA.
„Dabartinėmis aplinkybėmis Iranas nemato būtinybės susitikti su amerikiečiais; Irano sąlygos yra aiškios, o tarpininkai toliau dėl jų konsultuojasi“, – teigė jis.
A. Araghchi patvirtino, kad Iranas gavo JAV viceprezidento J. D. Vance‘o laišką po kelias dienas trukusių diplomatinių pastangų užkirsti kelią smurto atsinaujinimui.
„Amerikos viceprezidento J. D. Vance‘o žinia buvo atidžiai išnagrinėta ir aptarta aukšto lygio susitikimuose“, – nurodė jis.
„Jei Vašingtono tikslas siunčiant šią žinią yra pasėti nesantaiką, tai būtų dar vienas klaidingas žingsnis, papildantis ankstesnes Amerikos klaidas“, – pridūrė ministras.
Vis dėlto A. Araghchi taip pat pažymėjo: „Amerikos pusės pastangos pradėti dialogą ir pasiekti platesnį sutarimą vertinamos kaip teigiamas žingsnis.“
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