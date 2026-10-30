Trumpo laukia triuškinamas smūgis? „Tai būtų tikra sensacija“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologe Dovile Jakniūnaite.
Ar Izraelyje tikrai baigėsi B. Netanyahu era?
Panašu, kad greičiausiai baigėsi, bet su išlygomis. Absoliučią daugumą – 61 mandatą iš 120 – suformuoti bus itin sunku. Net jei bus bandoma formuoti koaliciją, derybos užtruks labai ilgai.
Kol vyks derybos, B. Netanyahu liks laikinuoju premjeru. Yra nemaža tikimybė, kad susiderėti nepavyks, o tai reikštų pirmalaikius rinkimus po trijų ar keturių mėnesių. Tokiu atveju B. Netanyahu ir toliau liktų valdžioje. Pokytis įvyko, bet pagrindinis klausimas – kada jis įsigalios galutinai ir kas bus po to.
Ar verta tikėtis esminių Izraelio vidaus bei užsienio politikos pokyčių?
Reikia suprasti, kad pagrindinė šių rinkimų tema buvo nacionalinis saugumas, nors daug kalbėta ir apie pragyvenimo krizę. Izraelis šiuo metu kariauja bent keturiais frontais, nekalbant apie tęsiančią klampynę su Iranu. Bet kuris naujas premjeras perims situaciją, iš kurios nėra lengvų išeičių nei Gazoje, nei Vakarų Krante.
Matysime labai panašų Izraelį. Galbūt keisis retorika, bus mažiau neapgalvotų karinių priemonių. Naujasis premjeras gali būti nuosaikesnis Vakarų Kranto atžvilgiu, žadėjo griežčiau žiūrėti į savivaliaujančius naujakurius Vakarų Krante, stumiančius palestiniečius iš jų žemių. Tačiau rinkimų kampanijoje diskusijų apie tolimesnę valstybės viziją ar ekonomiką beveik nebuvo. Niekas nežino, kaip išspręsti palestiniečių valstybingumo klausimą, net diskusijų metu nenorėjo liesti, todėl ši klampynė išliks.
Vidurio kadencijos rinkimai Trumpui lengvi nebus
Ko D. Trumpui tikėtis iš artėjančių JAV vidurio kadencijos rinkimų?
Pagrindinė intriga – kiek pralaimės respublikonai. Yra labai didelė tikimybė, kad Atstovų Rūmų kontrolę perims demokratai, o tai gerokai apribotų prezidento savivaliavimą.
Vertinama, kad yra apie 50 proc. tikimybė, jog demokratai perims ir Senatą. Jei jiems pavyktų užsitikrinti abejus rūmus, tai būtų tikra sensacija ir suteiktų didžiulę galią atsverti prezidentą. Respublikonų partija šiuose rinkimuose gali patirti rekordinį pralaimėjimą.
JAV žiniasklaidoje vėl pasirodė kaltinimai D. Trumpui dėl prievartavimo. Ar tai turės įtakos rinkimų rezultatams?
Šios žinios prieš pat rinkimus pasirodo neatsitiktinai, tačiau pagrindine naujiena netaps. Visų pirma – dėl paties D. Trumpo asmenybės, visų antra – dėl to, kad ši istorija jau sena ir nėra daug popierizmo, pačios pasakotojos parodymai keitėsi, o reikalas taip ir nepasiekė teismo. Daliai skeptiškų rinkėjų tai tik dar kartą patvirtins jo blogą charakterį, tačiau rinkėjų sprendimą labiausiai lems karas ir ekonominė situacija bei išaugusios kainos.
Kodėl Trumpo retorika pasisuko prieš Zelenskį?
Kaip vertinti D. Trumpo pareiškimus, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, o V. Zelenskis netinka deryboms dėl karo pabaigos?
V. Zelenskis „padarė klaidą֧“ atvirai paprieštaravęs D. Trumpui – nedaugelis pasaulio lyderių, norinčių paramos iš JAV, išdrįsta taip pasielgti. D. Trumpo strategija prieš vidurio kadencijos rinkimus buvo parodyti savo iniciatyvą užsienio politikoje ir nukreipti dėmesį, tačiau V. Zelenskis viešai pareiškė, kad siūlomi planai Ukrainai netinka. Tai sužlugdė D. Trumpo sumanymą, todėl ir sulaukta tokios reakcijos.
Daugiau nerimo kelia planuojamas trišalis JAV, Rusijos ir Kinijos susitikimas. Tai rodo bandymą perdėlioti pasaulio įtakos sferas tarp trijų didžiųjų galybių, ir šios D. Trumpo demonstruojamos tendencijos kelia pagrįstą susirūpinimą.
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