„Apsisukite, kol dar ne vėlu“: JAV senatorius siunčia griežtą įspėjimą dėl rusiško dyzelino

Kaip praneša naujienų portalas „Unian“, apie tai jis parašė socialiniame tinkle „X“.
Senatorius pareiškė, kad rusiško kuro importas yra neteisėtas, ir paragino tanklaivius pakeisti kursą, kol dar ne vėlu.
„Griežtai perspėju laivybos bendroves, kurių tanklaiviai gabena į mūsų uostus neteisėtą rusišką dyzeliną: pakeiskite kursą, kol dar ne vėlu“, – rašė R. Blumenthalis.
Senatorius taip pat paviešino laišką Graikijos bendrovės „Eastern Mediterranean Maritime Limited“ (EASTMED) generaliniam direktoriui Athanasiosui Martinosui.
Laiške nurodoma, kad spalio 22 d. iš Rusijos uosto išplaukė su Maltos vėliava plaukiojantis tanklaivis „Agioi Fanendes“, gabenantis 40 tonų rusiško dyzelino,. R. Blumenthalis reikalauja, kad laivo savininkas nurodytų kuro pardavėją, pirkėją, frachtuotoją, draudiką, terminalo operatorių ir už kuro paskirstymą atsakingą asmenį.
Pasak senatoriaus, 2022 m. JAV priimtas Rusijos naftos importo nutraukimo įstatymas draudžia iškrauti rusišką kurą Jungtinėse Valstijose. Kalbėdamas apie rusiško dyzelino eksporto sandoriams taikomą JAV iždo departamento išduotą bendrąją licenciją Nr. 135, jis pabrėžė, kad ši licencija negali panaikinti minėto draudimo.
„Apsisukite, kol dar ne vėlu. Jei atgabensite dyzeliną, pažeisite visiškai aiškų 2022 m. priimtą įstatymą, draudžiantį rusiško kuro importą. Joks prezidentas negali vienašališkai panaikinti įstatymo“, – į laivybos bendroves kreipėsi senatorius.
JAV Kongrese siekiama užblokuoti Putino ir Trumpo susitarimą
Kaip anksčiau pranešė „Unian“, JAV Kongrese siekiama užblokuoti prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo. Skelbta, kad Atstovų Rūmams pateiktas abiejų partijų remiamas įstatymo projektas, kuriuo siekiama sustabdyti JAV prezidento ir Kremliaus susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo į JAV ir pasaulio rinkas. Dokumente numatyta panaikinti sankcijų išimtis, uždrausti investicijas į Rusijos energetikos sektorių ir įvesti jam naujus apribojimus.
„Unian“ taip pat anksčiau rašė, kad susitarimu dėl dyzelino tiekimo D. Trumpas padeda gelbėti Rusijos ekonomiką. Razumkovo centro energetikos programų direktoriaus Volodymyro Omelčenkos nuomone, susitarimai dėl rusiško dyzelino tiekimo į JAV gali būti naudojami kaip priedanga daryti spaudimą Ukrainai, siekiant priversti ją liautis atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
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