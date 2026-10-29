Planuotas Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas gali ir neįvykti: paaiškėjo priežastis

J. Ušakovas pažymėjo, kad Kremlius kol kas nepasiūlė konkrečios derybų datos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad susitikimas galėtų įvykti Abu Dabyje lapkričio 6–10 dienomis.
„Viskas priklausys nuo padėties mūšio lauke ir bendros situacijos. Matote, kas dabar vyksta Artimuosiuose Rytuose. Tai tiesiog neleidžia artimiausiu metu surengti susitikimo“, – sakė jis.
J. Ušakovas taip pat pareiškė, kad Europos derybininkų dalyvavimo būsimame derybų etape klausimas nebuvo aptartas.
„Apie tai apskritai nekalbama, nieko panašaus nesvarstoma. Šiuo metu tėra susitarimas atnaujinti trišales konsultacijas, kuriose dalyvautų Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų atstovai.“
Vis dėlto, kaip priminė leidinys, dar praėjusį savaitgalį J. Ušakovas teigė, kad Europa turėtų dalyvauti diskusijose, nes jos pozicija gali turėti lemiamą reikšmę.
Trišalės Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos
Kaip pranešė UNIAN, spalio 10 d. Rusijos diktatorius V. Putinas pateikė naują pareiškimą dėl taikos derybų dėl Ukrainos ateities. Kremlius paskelbė, kad per pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu V. Putinas skeptiškai įvertino galimybę nedelsiant atnaujinti derybas dėl Ukrainos.
O spalio 25 d. tas pats J. Ušakovas pareiškė, kad Kremlius planuoja po lapkričio 4 d. atnaujinti trišales derybas su Ukraina ir JAV.
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