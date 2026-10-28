Putino mūšis dėl 1,6 mlrd. gyventojų turinčio žemyno: susikvietė lyderius ir išplūdo Vakarus

Kalbėdamas dvi dienas truksiančio Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo atidaryme Maskvoje, V. Putinas pavadino jį „natūralia pasaulinės transformacijos dalimi“ ir Vakarų dominavimo pabaiga bei pažymėjo, kad „daugiapolis pasaulis tampa tikrove – tai objektyvi ir negrįžtama tendencija“.
Putinas Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime siekia plėsti ryšius su Afrikos šalimis
„Negrįžtamai baigiasi era, kai ištisų žemynų likimus lemdavo siauras valstybių blokas“, – tvirtino V. Putinas.
„Ją keičia teisingesnis pasaulis, kuriame turi būti girdimi visų tarptautiniuose reikaluose dalyvaujančių valstybių balsai“, – pridūrė jis.
Sakydamas kalbą forume, V. Putinas paragino stiprinti Afrikos vaidmenį priimant sprendimus Tarptautiniame valiutos fonde ir Pasaulio banko grupėje, kad būtų atsižvelgta į žemyno poreikius.
V. Putinas pabrėžė, kad Rusija tiekia grūdus ir trąšas daugiau nei 40-čiai Afrikos šalių ir yra pasirengusi plėsti tiekimą.
Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimas žymi atnaujintas Kremliaus pastangas stiprinti ryšius su beveik 1,6 mlrd. gyventojų turinčiu žemynu, kuris yra vis atkaklesnis pasaulinėje arenoje. 54 Afrikos valstybės sudaro didžiausią balsavimo bloką Jungtinėse Tautose.
Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą Maskva pirmą kartą surengė 2019 m., o antrą kartą – 2023 m. Šią savaitę vykstančiame susitikime dalyvauja 48 Afrikos valstybės, iš kurių maždaug 20-čiai atstovauja jų lyderiai.
Rusijai konkuruojant su Jungtinėmis Valstijomis, Europa ir Kinija dėl didesnės įtakos Afrikoje, ji pasitelkia savo karinius rangovus, kad sustiprintų savo pozicijas įvairiose srityse – nuo ekonomikos iki saugumo ir politikos.
Sahelio regione – didžiulėje sausringoje teritorijoje į pietus nuo Sacharos dykumos – kariuomenės, perėmusios valdžią ir tai motyvavusios saugumo problemomis, nutraukė ryšius su ilgamečiais Vakarų saugumo sąjungininkais ir atsigręžė į Rusiją. Iš pradžių jos priėmė Maskvos remiamą privačią samdinių grupę „Wagner“, kurią vėliau pakeitė „Afrikos korpusas“, tiesiogiai pavaldus Rusijos gynybos ministerijai.
Rugpjūtį „Afrikos korpusas“ padėjo Nigerio chuntai greitai numalšinti jaunų karių grupės surengtą maištą šalies sostinėje.
Nežinoma, kiek rusų samdinių yra trijose chuntų valdomose Sahelio šalyse Nigeryje, Malyje ir Burkina Fase, tačiau įvairūs vertinimai rodo, kad jų skaičius svyruoja nuo 1,7 tūkst. iki 2 tūkst.
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