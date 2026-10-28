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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija rengia naujus interneto ribojimus: gali suvaržyti prieigą prie užsienio svetainių

2026-10-28 08:23 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 08:23
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Rusijos Skaitmeninės plėtros ministerija rengia naujus interneto apribojimus: institucija pasiūlė visą srautą iš užsienio domenų nukreipti per interneto svetainių blokavimui skirtą įrangą, taip pat riboti jo apimtį vartotojams. Apie tai, remdamasis informuotais šaltiniais, pranešė „Forbes“.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Rusijos Skaitmeninės plėtros ministerija rengia naujus interneto apribojimus: institucija pasiūlė visą srautą iš užsienio domenų nukreipti per interneto svetainių blokavimui skirtą įrangą, taip pat riboti jo apimtį vartotojams. Apie tai, remdamasis informuotais šaltiniais, pranešė „Forbes“.

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Jų teigimu, ministerija ketina šiuos pakeitimus įtraukti į telekomunikacijų sektoriaus reformos įstatymo projektą, kurį pradėta rengti šių metų pavasarį.

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Numatyta, kad užsienio interneto srauto limitą Rusijos gyventojams nustatytų pati Skaitmeninės plėtros ministerija.

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Šiuo metu Rusijos telekomunikacijų operatorių interneto srautą filtruoja techninės grėsmių neutralizavimo priemonės (TSPU), veikiančios pagal vadinamojo „suverenaus Runeto“ įstatymą.

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Blokuojamos interneto svetainės

Naudodamasi šia įranga, Rusijos federalinė ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos priežiūros tarnyba „Roskomnadzor“ blokuoja interneto svetaines ir lėtina paslaugų veikimą Rusijos interneto segmente.

Kaip nurodoma federalinio biudžeto projekte, 2027–2029 metais filtravimo ir blokavimo sistemos veiklai numatoma skirti beveik 60 mlrd. rublių (apie 630 mln. eurų).

Rusijos Skaitmeninės plėtros ministerija pareiškė, kad rengiamų teisėkūros iniciatyvų tikslas – padaryti telekomunikacijų rinką „skaidresnę ir labiau orientuotą į vartotojų interesus, o ryšio paslaugas – saugesnes“.

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