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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Zelenskio – perspėjimas NATO dėl Rusijos planų

2026-10-28 09:44 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 09:44
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NATO neturėtų sutikti su Rusijos reikalavimais, kol ši tęsia karą prieš Ukrainą. Tai žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „RBC-Ukraine“.

NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (27)

NATO neturėtų sutikti su Rusijos reikalavimais, kol ši tęsia karą prieš Ukrainą. Tai žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „RBC-Ukraine“.

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Pasak valstybės vadovo, JAV ir Rusijos susitarimas dėl dyzelino tiekimo parodė, kad ateityje gali būti imtasi įvairių veiksmų, kuriuos šiuo metu sunku prognozuoti.

Jis taip pat priminė, kad Kremlius ne pirmą kartą viena ar kita forma grįžta prie saugumo garantijų suteikimo pagal savo sąlygas klausimo.

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„Jie sako: „Jeigu norite saugumo garantijų Ukrainai, mes jų norime ir Rusijai.“ Reikia suprasti, kokią prasmę Rusija į tai įdeda. Tai nėra vien klausimas, ar Ukraina nepuls Rusijos. Jiems tai kur kas platesnis ir specifiškesnis klausimas“, – paaiškino V. Zelenskis.

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Prezidentas pridūrė, kad rusai iš esmės nori sudaryti atskirą susitarimą su NATO arba su Jungtinėmis Valstijomis, kaip pagrindine Aljanso nare.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis įspėja NATO

V. Zelenskis teigė šiuo metu nežinantis visų šio klausimo niuansų, tačiau vis dėlto pateikė sąjungininkams svarbų įspėjimą.

„Negalima su Rusija aptarinėti jokių visuotinių saugumo garantijų jai tol, kol dar neaišku, kaip ir kokiomis sąlygomis baigsis jos karas prieš Ukrainą ir kol nežinome, kokias saugumo garantijas turėsime mes. Pirmiausia reikia išspręsti šio karo klausimą, o tik tada ieškoti atsakymų į klausimus, kuriuos Rusija kelia remdamasi savo saugumo samprata ir lūkesčiais“, – pabrėžė valstybės vadovas.

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Kokių saugumo garantijų siekia Rusija?

V. Zelenskio vertinimu, saugumo garantijos Rusijai reikštų saugumo sistemos Europoje ir visame pasaulyje pakeitimą.

Jis taip pat spėjo, kad būtent šį klausimą rusai kėlė per susitikimą su buvusiu JAV prezidentu Joe Bidenu – dar prieš prasidedant plataus masto invazijai į Ukrainą. Taigi Maskvai ir visam pasauliui tai nėra naujas reikalavimas.

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„Kai dabar jie vėl kelia šį klausimą, neabejotinai kalbama ir apie NATO vaidmenį. NATO priklausančioms šalims viskas aišku. Joms nebūtina to aptarinėti su Rusija, kuri nėra NATO narė. Tačiau Rusija gali vėl kelti klausimą, ar NATO galėtų atsitraukti, ar galėtų būti sumažinta tam tikra NATO infrastruktūra.

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Šis klausimas tikrai skirtas ne Ukrainai – mes nesame Aljanso narė. Jei būtume narė, pasakytume: „Ne, šiuo klausimu nusileisti negalima“, – pabrėžė V. Zelenskis.

NATO sprendimus priims savarankiškai

Atsižvelgdamas į pastarojo meto įvykius, Ukrainos prezidentas priminė, kad sprendimas dėl NATO pasitraukimo iš tam tikros teritorijos arba dalies Aljanso infrastruktūros išvedimo gali būti priimtas pačių NATO šalių.

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„Ne Rusijos, bet ir ne Ukrainos. Manau, kad bet koks atsitraukimas, bet koks saugumo pozicijų susilpninimas būtų Aljanso silpnumo ženklas“, – pridūrė valstybės vadovas.

Nepaisant to, jis priminė, kad Vašingtonas jau buvo davęs signalų kitu aspektu – dėl amerikiečių karių buvimo Europoje ir galimo jų skaičiaus mažinimo.

Primename, kad neseniai žiniasklaida pranešė, jog V. Putinas per derybas dėl taikos Ukrainoje reikalaus, kad NATO grįžtų prie 1997 metų sienų.

Beje, V. Zelenskis taip pat paskelbė, kad jau šią savaitę įvyks Ukrainos, JAV, Europos Sąjungos ir NATO atstovų susitikimas.

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