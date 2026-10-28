Rusiją sudrebino dronų ataka: liepsnoja viena didžiausių azoto trąšų gamyklų

Pažymima, kad šį rytą maždaug 6 val. socialiniuose tinkluose pradėjo masiškai plisti Novomoskovske kilusio gaisro vaizdai. Rusai skundėsi dėl atakos ir patikslino, kad smūgiai teko vienam iš miesto objektų.
Iš pradžių nebuvo aišku, kas sukėlė gaisrą. Mat dar 4 val. Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas savo socialiniuose tinkluose paskelbė, kad regione paskelbtas raketų pavojus. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad buvo surengta dronų ataka.
OSINT paskyrų duomenimis, smūgis teko chemijos gamyklai „Azot“ – vienai didžiausių azoto trąšų gamintojų Rusijoje. Po atakos gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras.
Pažymima, kad ši įmonė gamina amoniaką, amonio salietrą, karbamidą ir metanolį. Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos duomenimis, chemijos gamykla tiekė azoto rūgštį Sverdlovo vardo gamyklai Dzeržinske, kurioje gaminami sprogmenys.
Netrukus po atakos regiono gubernatorius patvirtino, kad pramoninėje zonoje užfiksuota žala. Be to, jis įspėjo, kad į miestą siunčiamos Tulos srities valstybinės įstaigos „Priroda“ ir Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnybos (Rospotrebnadzor) laboratorijos.
D. Miliajevas taip pat paragino gyventojus neišeiti iš namų. OSINT paskyra daro prielaidą, kad galėjo įvykti amoniako nuotėkis.
Ukrainos smūgiai Rusijai
Šią naktį keliuose Rusijos regionuose taip pat buvo paskelbtas raketų pavojus. Netrukus paaiškėjo, kad Lipecke, netoli Novolipecko metalurgijos kombinato, kilo gaisras.
Vietos valdžia kol kas situacijos nekomentavo.
Taip pat, spalio 25 d. raketos atakavo gamyklą „Energia“, esančią Jelece, Rusijos Lipecko srityje. Žinoma, kad ši įmonė gamina baterijas raketoms „Iskander“ ir „Kinžal“.
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