Ukrainos smūgis Rusijai: liepsnoja svarbi gamykla

Ši gamykla yra vienas didžiausių Rusijos chemijos kompleksų. Šalyje jis užima pirmąją vietą pagal kalcinuotosios ir maistinės sodos gamybą.
Leidinio duomenimis, įmonė priklauso „Roschim“ holdingui, kuriam priklauso kontrolinis 57,43 proc. akcijų paketas. Be to, kompleksas įtrauktas į Rusijos pramonės ir prekybos ministerijos slaptą gynybos pramonės įmonių registrą.
Gamykla aprūpina karines gamyklas druskos rūgštimi ir dichloretanu, taip pat yra vienintelė terftalo rūgšties chlorido (tereftaloilchlorido) gamintoja Rusijoje, rašoma straipsnyje.
Šis junginys yra itin svarbus gaminant sintetinius balistinius pluoštus, didelio stiprumo polimerus ir aramidines medžiagas. Iš jų gaminamos neperšaunamos liemenės, šalmai, taip pat karinės technikos ir aviacijos šarvų apsaugos elementai.
Ukrainos smūgiai Rusijai
Anksčiau dronai gamyklą atakavo rugpjūčio 27 dieną.
Tuomet virš įmonės taip pat kilo dūmai.
Rusijos valdžia atakos nekomentavo.
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