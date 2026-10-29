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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Ukrainos smūgis Rusijai: liepsnoja svarbi gamykla

2026-10-29 08:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 08:55
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Ketvirtadienio, spalio 29-osios, rytą dronai atakavo vieną didžiausių Rusijos chemijos kompleksų Baškortostane, gaminantį produkciją karinės pramonės sektoriui. Kaip praneša „The Moscow Times“, dronų taikiniu tapo Baškirijos sodos bendrovės gamykla. Po atakos virš jos ėmė kilti juodi dūmai.

Karas Ukrainoje (nuotr. ELta) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (27)

Ketvirtadienio, spalio 29-osios, rytą dronai atakavo vieną didžiausių Rusijos chemijos kompleksų Baškortostane, gaminantį produkciją karinės pramonės sektoriui. Kaip praneša „The Moscow Times“, dronų taikiniu tapo Baškirijos sodos bendrovės gamykla. Po atakos virš jos ėmė kilti juodi dūmai.

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Ši gamykla yra vienas didžiausių Rusijos chemijos kompleksų. Šalyje jis užima pirmąją vietą pagal kalcinuotosios ir maistinės sodos gamybą.

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Leidinio duomenimis, įmonė priklauso „Roschim“ holdingui, kuriam priklauso kontrolinis 57,43 proc. akcijų paketas. Be to, kompleksas įtrauktas į Rusijos pramonės ir prekybos ministerijos slaptą gynybos pramonės įmonių registrą.

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Gamykla aprūpina karines gamyklas druskos rūgštimi ir dichloretanu, taip pat yra vienintelė terftalo rūgšties chlorido (tereftaloilchlorido) gamintoja Rusijoje, rašoma straipsnyje.

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Šis junginys yra itin svarbus gaminant sintetinius balistinius pluoštus, didelio stiprumo polimerus ir aramidines medžiagas. Iš jų gaminamos neperšaunamos liemenės, šalmai, taip pat karinės technikos ir aviacijos šarvų apsaugos elementai.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukrainos smūgiai Rusijai

Anksčiau dronai gamyklą atakavo rugpjūčio 27 dieną.

Tuomet virš įmonės taip pat kilo dūmai.

Rusijos valdžia atakos nekomentavo.

 

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