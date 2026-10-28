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Trumpui vieną šalį išvadinus „šikinyku“ – tos šalies atkirtis: įgėlė vaizdingai

2026-10-28 20:16 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 20:16
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Norvegijos turizmo taryba trečiadienį pasinaudojo JAV prezidento Donaldo Trumpo įžeidžiamais komentarais apie šalį, kad išgirtų jos tualetų grožį.

Donaldas Trumpas (ELTA) (nuotr. ELTA)
GALERIJA (5)

Norvegijos turizmo taryba trečiadienį pasinaudojo JAV prezidento Donaldo Trumpo įžeidžiamais komentarais apie šalį, kad išgirtų jos tualetų grožį.

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JAV prezidentas, pabrėždamas savo pyktį dėl to, kad negavo Nobelio taikos premijos, sekmadienį per mitingą pavadino Norvegiją „tikra išviete“. D. Trumpas dar pridūrė nenorintis migrantų iš šios Šiaurės Europos valstybės.

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Norvegija į Trumpo įžeidimus reagavo paskelbdama įspūdingiausių šalies tualetų nuotraukas

„Girdėjome šiokį tokį triukšmą dėl to, kad mūsų šalis buvo pavadinta tikra išviete. Na, ką galime pasakyti, mes išties turime vienus įspūdingiausių tualetų pasaulyje. Su meile, „Visit Norway“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė turizmo skatinimo institucija.

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Prie įrašo ji pridėjo kelių elegantiškų tualetų, kuriais gali didžiuotis, nuotraukas su antrašte „Susipažinkite su gražiausiais pasaulio (š***nyko) tualetais“.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Norvegijos tualetai

Vienoje nuotraukoje matyti kalvos papėdėje įrengtas tualetas, iš kurio atsiveria vaizdas į fiordą. Kiti tualetai įrengti prie upės arba vietose, iš kurių atsiveria įvairios kvapą gniaužiančios panoramos. Norvegija garsėja savo kalnuotu kraštovaizdžiu.

D. Trumpas savo pyktį išliejo per mitingą Mičigano valstijoje prieš kitą savaitę vyksiančius JAV kadencijos vidurio Kongreso rinkimus.

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„Atvirai kalbant, Norvegija yra niekam tikusi. Tiesą sakant, Norvegija tapo tikra išviete“, – pareiškė jis.

D. Trumpas sakė mielai priimsiantis imigrantus iš tam tikrų šalių, bet ne iš Norvegijos, „nes negavau Nobelio premijos“.

Šių metų Nobelio taikos premija, kurią skiria Norvegijos komitetas, atiteko Pietų Afrikos Respublikos teisėjai ir žmogaus teisių gynėjai Navi Pillay.

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Apskritai D. Trumpo komentarai Norvegijoje didesnio atgarsio nesulaukė. Užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide atsakė primindamas, kad vyriausybė nedalyvauja skiriant Nobelio taikos premiją.

„Jis (D. Trumpas) puikiai žino, kad Nobelio komitetas yra nepriklausomas. Mes jam tai priminėme, ir, jei kam nors kyla klausimų, taip yra iki šiol“, – sakė ministras.

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