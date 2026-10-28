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Paskelbė, kokius atlyginimus Trumpas moka savo komandai: skaičiai nustebins

2026-10-28 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinėse Amerikos Valstijose paviešinti Baltųjų rūmų darbuotojų atlyginimai. 2026 metų ataskaita atskleidė, kiek uždirba artimiausi prezidento Donaldo Trumpo patarėjai ir kiti aukščiausi administracijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad kai kurių metinės pajamos siekia beveik 180 tūkst. eurų, tačiau yra ir tokių, kuriems Baltieji rūmai nemoka nė dolerio.

Donaldas Trumpas, doleriai (nuotr. tv3 fotokoliažo)
GALERIJA (20)

Jungtinėse Amerikos Valstijose paviešinti Baltųjų rūmų darbuotojų atlyginimai. 2026 metų ataskaita atskleidė, kiek uždirba artimiausi prezidento Donaldo Trumpo patarėjai ir kiti aukščiausi administracijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad kai kurių metinės pajamos siekia beveik 180 tūkst. eurų, tačiau yra ir tokių, kuriems Baltieji rūmai nemoka nė dolerio.

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JAV visuomenei suteikta galimybė susipažinti su aukščiausių D. Trumpo administracijos pareigūnų atlyginimais. Kasmetinėje Baltųjų rūmų darbuotojų atlyginimų ataskaitoje nurodyta 411 darbuotojų, iš kurių devyni per metus uždirba po 197 200 JAV dolerių (apie 177,3 tūkst. eurų), rašė Unilad.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Šie duomenys paviešinti tuo metu, kai, kaip praneša užsienio žiniasklaida, D. Trumpas ieško naujo Baltųjų rūmų spaudos sekretoriaus. Šios pareigos taip pat yra vienos geriausiai apmokamų prezidento administracijoje.

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Paaiškėjo, kiek uždirba artimiausi Trumpo patarėjai

Tarp gerai apmokamų prezidento komandos narių – Baltųjų rūmų administracijos vadovė Susie Wiles, administracijos vadovo pavaduotojas politikos klausimais ir patarėjas vidaus saugumo klausimais Stephenas Milleris, komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas bei prezidento administracijos dokumentų sekretorius Williamas Scharfas.

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Remiantis ataskaita, kiekvienas jų per metus uždirba po 195 200 JAV dolerių (apie 175,5 tūkst. eurų).

Toks pat metinis atlyginimas numatytas ir Baltųjų rūmų spaudos sekretoriui. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad šios pareigos šiuo metu yra laisvos po vos penkias dienas trukusio Katie Zacharios darbo.

Vis dėlto ne visi prezidento administracijos darbuotojai gali pasigirti tokiomis pajamomis.

Pavyzdžiui, D. Trumpo padėjėja Natalie Harp, dėl savo darbo pobūdžio praminta prezidento „žmogiškuoju spausdintuvu“, per metus uždirba 150 tūkst. JAV dolerių (apie 134,9 tūkst. eurų).

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Tuo metu pats D. Trumpas, kaip pranešama, visą savo prezidento atlyginimą – 400 tūkst. JAV dolerių (apie 359,6 tūkst. eurų) per metus – paaukoja. Gerokai didesnes pajamas jis gauna iš privačių verslų ir investicijų.

Atskleisti didžiausi atlyginimai

2026 metų ataskaitoje nurodyti devyni Baltųjų rūmų darbuotojai, kurių kiekvieno metinis atlyginimas siekia 197 200 JAV dolerių (apie 177,3 tūkst. eurų).

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Devyni didžiausius atlyginimus gaunantys Baltųjų rūmų darbuotojai:

  • Gary E. Barnettas – vyresnysis politikos patarėjas.
  • Scottas W. Brady – Kovos su sukčiavimu darbo grupės vykdomasis direktorius.
  • Lucasas W. Croslow – vyresnysis politikos patarėjas (laikinai deleguotas dirbti ne visą darbo dieną).
  • Blake'as R. Deeley – Nacionalinės energetinio dominavimo tarybos vykdomojo direktoriaus pavaduotojas.
  • Harry Y. Jungas – Prezidento patarėjų skaitmeninio turto klausimais tarybos direktoriaus pavaduotojas.
  • Peteris M. Lake'as – vyresnysis patarėjas.
  • Jamesas C. Milleris – vyresnysis politikos patarėjas.
  • Josephas Simonsonas – vyresnysis politikos patarėjas (laikinai deleguotas dirbti ne visą darbo dieną).
  • Nicholas J. Stewartas – politikos patarėjas.

Tuo metu kitame atlyginimų skalės gale atsidūrė Baltųjų rūmų stenografas, dokumentų valdymo analitikas ir informacinių paslaugų operatorius.

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Kiekvienas jų per metus uždirba 59 661 JAV dolerį (apie 53,6 tūkst. eurų).

Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, 2026 metais Baltųjų rūmų darbuotojams atlyginimai nebuvo didinami.

Kai kurie pareigūnai negauna nė dolerio

Vis dėlto bene labiausiai nustebino tai, kad dešimties pareigūnų metinis atlyginimas Baltųjų rūmų ataskaitoje nurodytas kaip nulinis.

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Tarp jų – ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kurio atlyginimas šiame dokumente siekia 0 JAV dolerių.

Tačiau tai nereiškia, kad šie pareigūnai apskritai dirba be atlygio.

Baltųjų rūmų atstovas leidiniui „The Independent“ paaiškino, kodėl kai kurių administracijos darbuotojų atlyginimų eilutėse nurodyti nuliai.

„Šiems asmenims Baltieji rūmai atlyginimo nemoka. Kai kuriems iš jų atlyginimą moka kitos institucijos, o kiti yra neatlygintinai dirbantys specialieji valstybės tarnautojai“, – teigė pareigūnas.

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