Artimuosiuose Rytuose auga nerimas: JAV ruošiasi suduoti naujus smūgius Iranui

Vašingtonas ruošiasi galimam smūgių atnaujinimui, tačiau galutinio sprendimo dėl naujos operacijos JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar nepriėmė.
Leidinio duomenimis, JAV kariuomenė rengia naujų atakų scenarijus, kuriais siekiama padidinti spaudimą Teheranui ir priversti jį daryti nuolaidas derybose. Tarp galimų taikinių – Irano energetikos infrastruktūra, branduoliniai objektai, taip pat raketų ir bepiločių orlaivių pajėgumai.
JAV ruošiasi galimiems naujiems smūgiams
JAV kariuomenė stiprina savo pajėgas regione, ruošdama papildomus laivus, aviaciją ir jūrų pėstininkus. Jungtinės Valstijos taip pat stiprina regioninę gynybą, papildo amunicijos atsargas ir perkelia dalį karių iš potencialiai pavojingų bazių.
Izraelis taip pat rengia galimų naujų atakų prieš Iraną planus. Ankstesnė bendra JAV ir Izraelio karinė kampanija padarė didelę žalą Irano branduolinei programai, tačiau tolesnė įvykių raida išlieka neaiški.
JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau pareiškė neketinantis atnaujinti smūgių iki lapkričio 3 d. vyksiančių tarpinių rinkimų. Vis dėlto Vašingtone ir toliau svarstomi kariniai scenarijai, jei diplomatinės pastangos neduos rezultatų.
Iranas grasina atsakomaisiais smūgiais
Teheranas perspėjo, kad naujų JAV atakų atveju gali išplėsti smūgius ir nukreipti juos į ekonominius bei civilinius objektus regiono šalyse. Iranas tebėra sukaupęs dideles raketų ir bepiločių orlaivių atsargas ir atkuria savo arsenalą.
Dėl šių grasinimų Persijos įlankos šalys baiminasi, kad nauja eskalacija gali paveikti jų infrastruktūrą ir energetikos objektus.
Tuo metu Artimųjų Rytų tarpininkai mėgina atnaujinti Vašingtono ir Teherano derybas. Analitikai įspėja, kad nauji smūgiai nebūtinai privers Iraną kapituliuoti – priešingai, jie gali dar labiau sustiprinti Teherano siekį plėtoti raketų ir branduolinius pajėgumus.
Atskiras klausimas – Irano branduolinių objektų būklė po ankstesnių atakų. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) teigia negalinti patikrinti, ar Iranas perkėlė branduolines medžiagas, nes neturi prieigos prie apgadintų objektų.
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