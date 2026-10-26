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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Kinijos skrieja kaltinimai JAV

2026-10-26 13:25 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:25
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Kinija pirmadienį apkaltino Jungtines Valstijas „tikslingu šmeižtu“ dėl Vašingtono sprendimo Pekino finansuojamus Konfucijaus instituto kultūros centrus pripažinti grėsme nacionaliniam saugumui.

Pete'as Hegsethas | EPA nuotr.

Kinija pirmadienį apkaltino Jungtines Valstijas „tikslingu šmeižtu“ dėl Vašingtono sprendimo Pekino finansuojamus Konfucijaus instituto kultūros centrus pripažinti grėsme nacionaliniam saugumui.

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Vašingtonas Amerikos universitetuose veikiančius centrus laiko Kinijos komunistų partijos propagandos įrankiais ir nuo 2025 m. taiko šiems institutams finansavimo apribojimus.

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JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas penktadienį pareiškė, kad jo vadovaujamas departamentas per du mėnesius nutraukė dešimčių panašių organizacijų veiklą. Pasak jo, šios organizacijos buvo atnaujinusios veiklą prisidengdamos „kitais pavadinimais... tačiau vykdydamos tą pačią misiją“ ir buvo laikomos grėsme nacionaliniam saugumui.

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Kritika iš Kinijos

Šiuos JAV veiksmus pirmadienį sukritikavo Kinijos užsienio reikalų ministerija.

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„Nepritariame tikslingam Konfucijaus institutų šmeižimui ir stigmatizavimui“, – per spaudos konferenciją sakė ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas.

„Kinijos ir JAV švietimo mainai bei bendradarbiavimas padeda stiprinti abiejų šalių žmonių tarpusavio supratimą“, – sakė jis.

Guo Jiakunas pridūrė, kad į tokius ryšius „neturėtų būti kišamasi ir jie neturėtų būti silpninami“.

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Konfucijaus institutų veiklą prižiūrinčios organizacijos duomenimis, per pastaruosius du dešimtmečius Kinija įsteigė šimtus tokių institutų daugiau nei 150 šalių.

Konfucijaus institutai pristatomi kaip Kinijos atitikmuo tokioms organizacijoms kaip Vokietijos Goethe's institutas ar Britų taryba. Jie siūlo kalbos kursus ir kultūrinių mainų programas.

Nors Kinijos vadovas Xi Jinpingas juos yra pavadinęs „nepaliaujamų Kinijos pastangų siekti taikos pasaulyje ir tarptautinio bendradarbiavimo simboliu“, šie kultūros centrai visame pasaulyje susiduria su vis didesniu pasipriešinimu.

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Po panašių kaltinimų užsienio kišimusi dešimtys Konfucijaus institutų uždaryta keliose šalyse, įskaitant Prancūziją, Švediją, Australiją ir Kanadą.

Lietuvoje Konfucijaus institutas įsteigtas 2010 m. Vilniaus universiteto ir Kinijos LR Švietimo ministerijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Liaoningo universitetu. 2021 m. birželio mėn. buvo pasirašyta sutartis su nauju Kinijos universitetu-partneriu – Rytų Kinijos edukologijos universitetu Šanchajuje, skelbiama Vilniaus universiteto svetainėje.

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