Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pentagonas imasi neeilinių veiksmų: JAV karinės bazės ruošiamos karui

2026-10-26 11:14 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 11:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pentagonas rengia JAV karines bazes taip, kad jos galėtų veikti bent 90 dienų be išorinės pagalbos. Taip ruošiamasi galimam didelio masto karui, kuris galėtų paralyžiuoti elektros tinklus, sutrikdyti tiekimo grandines ir kelti grėsmę kritinei infrastruktūrai JAV teritorijoje.

JAV vėliava (ELTA) (nuotr. Elta)

Pentagonas rengia JAV karines bazes taip, kad jos galėtų veikti bent 90 dienų be išorinės pagalbos. Taip ruošiamasi galimam didelio masto karui, kuris galėtų paralyžiuoti elektros tinklus, sutrikdyti tiekimo grandines ir kelti grėsmę kritinei infrastruktūrai JAV teritorijoje.

REKLAMA
1

Šis naujas reikalavimas yra platesnės karinės iniciatyvos „FORTRESS“ dalis. Jos tikslas – užtikrinti, kad JAV pajėgos galėtų tęsti kovą net ir sutrikus civilinėms sistemoms, nuo kurių jos priklauso, praneša „Fox News“, susipažinusi su dokumentais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV kariuomenės generolas įspėja, kad kitas Amerikos karas gali pasiekti šalies teritoriją.

„Nenorime, kad mūsų nacionalinė gynyba priklausytų nuo įprastos civilinės savivaldybių infrastruktūros. Mes tiesiog negalime sau to leisti. Tai nepriimtina rizika“, – „Fox News“ sakė Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas.

REKLAMA
REKLAMA

Karinės bazės ruošiamos karui

Pentagonas taip pat rengia planus, pagal kuriuos krizės metu civilinės gamyklos galėtų pereiti prie gynybos produkcijos gamybos. Kartu ruošiamasi alternatyvioms tiekimo grandinėms ir strateginėms atsargoms, kurios užtikrintų nenutrūkstamą ginklų, degalų ir kitų būtinų medžiagų tiekimą.

REKLAMA

„Elektra dabar yra kovinių veiksmų dalis. Be elektros prarandate ryšį, vandens tiekimą, logistiką, surinkimo linijas ir net pagrindines karinio vadovavimo struktūras“, – sakė S. Parnellas.

Pagal „FORTRESS“ iniciatyvą iš kiekvienos didelės karinės bazės žemyninėje JAV dalyje būtų tikimasi, kad ji bent 90 dienų savarankiškai užtikrins svarbiausių funkcijų vykdymą. Tai apimtų prieigą prie elektros, vandens, degalų ir ryšio priemonių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų