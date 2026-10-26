Pentagonas imasi neeilinių veiksmų: JAV karinės bazės ruošiamos karui

Šis naujas reikalavimas yra platesnės karinės iniciatyvos „FORTRESS“ dalis. Jos tikslas – užtikrinti, kad JAV pajėgos galėtų tęsti kovą net ir sutrikus civilinėms sistemoms, nuo kurių jos priklauso, praneša „Fox News“, susipažinusi su dokumentais.
JAV kariuomenės generolas įspėja, kad kitas Amerikos karas gali pasiekti šalies teritoriją.
„Nenorime, kad mūsų nacionalinė gynyba priklausytų nuo įprastos civilinės savivaldybių infrastruktūros. Mes tiesiog negalime sau to leisti. Tai nepriimtina rizika“, – „Fox News“ sakė Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas.
Karinės bazės ruošiamos karui
Pentagonas taip pat rengia planus, pagal kuriuos krizės metu civilinės gamyklos galėtų pereiti prie gynybos produkcijos gamybos. Kartu ruošiamasi alternatyvioms tiekimo grandinėms ir strateginėms atsargoms, kurios užtikrintų nenutrūkstamą ginklų, degalų ir kitų būtinų medžiagų tiekimą.
„Elektra dabar yra kovinių veiksmų dalis. Be elektros prarandate ryšį, vandens tiekimą, logistiką, surinkimo linijas ir net pagrindines karinio vadovavimo struktūras“, – sakė S. Parnellas.
Pagal „FORTRESS“ iniciatyvą iš kiekvienos didelės karinės bazės žemyninėje JAV dalyje būtų tikimasi, kad ji bent 90 dienų savarankiškai užtikrins svarbiausių funkcijų vykdymą. Tai apimtų prieigą prie elektros, vandens, degalų ir ryšio priemonių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.