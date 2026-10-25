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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ežero dugne naras aptiko neįtikėtiną radinį: jam – daugiau nei 1000 metų

2026-10-25 14:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-25 14:15
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Povandeninio nardymo klubo „4 Seasons Scuba Divers Club“ narys Markas Schachtneris gegužės 6 d. dalyvavo savanoriškoje šiukšlių rinkimo akcijoje Piokio ežere (JAV), tačiau nardydamas netikėtai aptiko kanoją. Vyras suprato, kad rado kažką ypatingo, todėl užfiksavo valties buvimo vietą ir susisiekė su šio klubo jūrų archeologe Tamara Thomsen. Apie tai rašo „Smithsonian Magazine“.

Ežeras (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Povandeninio nardymo klubo „4 Seasons Scuba Divers Club“ narys Markas Schachtneris gegužės 6 d. dalyvavo savanoriškoje šiukšlių rinkimo akcijoje Piokio ežere (JAV), tačiau nardydamas netikėtai aptiko kanoją. Vyras suprato, kad rado kažką ypatingo, todėl užfiksavo valties buvimo vietą ir susisiekė su šio klubo jūrų archeologe Tamara Thomsen. Apie tai rašo „Smithsonian Magazine“.

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„Tai iš karto patraukė mano dėmesį. Visada atidžiai stebiu aplinką. Ten, dugne, paprastai nebūna didelių rąstų, nebent tai būtų žuvų gaudyklė ar kažkas panašaus. O šis daiktas tiesiog ryškėjo iš vandens“, – pasakojo M. Schachtneris.

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Praėjus penkioms dienoms po pirmojo atradimo, jis kartu su T. Thomsen grįžo į radinio vietą, kad atliktų matavimus, padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų bei paimtų nedidelį medienos mėginį.

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Pasak archeologų, gerai išsilaikiusi kanoja yra 5 metrų ilgio ir plačiausioje vietoje siekia 0,5 metro pločio. Jos sienelių storis – 6 cm, o dugno – 12 cm.

„Rugpjūtį draugija gavo radioaktyviosios anglies datavimo ir medienos rūšies nustatymo tyrimų rezultatus. Jie parodė, kad kanoja buvo pagaminta maždaug prieš tūkstantį metų iš baltojo ąžuolo“, – rašoma leidinyje.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Molėtų rajone šalia žuvų fermos baigia sunykti ežeras

Kanoja liks ežero dugne

Tyrimų rezultatai taip pat parodė, kad yra 70 proc. tikimybė, jog kanoja buvo pagaminta 992–1049 metais. Šis laikotarpis archeologijoje žinomas kaip vėlyvasis miškų laikotarpis, kai klestėjo Misisipės kultūra, o vietinės tautos statė gyvūnų ir kitų figūrų pavidalo pilkapius bei augino kukurūzus.

„Atrodo, kad kanoja buvo išskobta rankomis, galbūt naudojant kriaukles ar akmeninius įrankius, ir apdorota ugnimi. Tikėtina, kad šis procesas užtruko labai ilgai“, – pažymėjo Ho-Chunk tautos prezidentas Johnas Greendeeris.

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Tuo metu, atsižvelgiant į Viskonsino valstijos čiabuvių tautų pageidavimus, kanoja liks ežero dugne. Draugijos teigimu, laikant ją po vandeniu taip pat bus sudarytos geriausios sąlygos radiniui išsaugoti.

„Tiksli radinio vieta laikoma paslaptyje, nors vietos ir regioniniai gamtos apsaugos inspektoriai žino, kur jis yra. Narai gali lankytis šioje vietoje, tačiau valstijos įstatymai draudžia iškelti, gadinti, perkelti ar sunaikinti šį laivą“, – priduriama straipsnyje.

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