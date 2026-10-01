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Atvykę į iškvietimą pareigūnai užuodė keistą kvapą: pravėrus 37-erių lietuvio šiltnamį – netikėtas radinys

2026-10-01 12:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-01 12:20
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Šiaulių apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo neįprasta istorija iš Radviliškio rajono. Pareigūnai į vietą buvo iškviesti dėl neprižiūrimo šuns, kuris, kaip skundėsi kaimynai, palaidas lakstė kieme, lojo ir gąsdino aplinkinius. Nors atvykus policijai konfliktas buvo išspręstas greitai, pareigūnų dėmesį patraukė netoliese tvyrantis specifinis kvapas.

Policija ir šiltnamis (nuotr. 123rf.com, BNS)
GALERIJA (11)

Šiaulių apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo neįprasta istorija iš Radviliškio rajono. Pareigūnai į vietą buvo iškviesti dėl neprižiūrimo šuns, kuris, kaip skundėsi kaimynai, palaidas lakstė kieme, lojo ir gąsdino aplinkinius. Nors atvykus policijai konfliktas buvo išspręstas greitai, pareigūnų dėmesį patraukė netoliese tvyrantis specifinis kvapas.

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Pasidomėję, iš kur jis sklinda, pareigūnai netrukus priėjo prie kieme stovėjusio šiltnamio. Jame, kaip įtariama, vietoje pomidorų buvo auginamos kanapės, o vėliau pareigūnai ūkiniame pastate aptiko ir neteisėtai laikomų ginklų bei šaudmenų.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Šiltnamyje policija rado visai ne pomidorus

Policija skelbia, kad vyras buvo neblaivus – jam nustatytas 2,02 promilės girtumas. Įvykio vietoje pareigūnai aptiko 61, kaip įtariama, kanapės krūmą. Dėl įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai.

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„Kai baigiasi pomidorų sezonas... 

Praėjusią savaitę pareigūnai vyko į iškvietimą Radviliškio rajone dėl neprižiūrimo šuns. Kaimynai skundėsi, jog kovinės veislės šuo kieme laksto palaidas, loja ir gąsdina aplinkinius. Atvykus konfliktas buvo išspręstas greitai, tačiau pareigūnams įtarimą sukėlė lauke tvyrantis keistas kvapas.

Pareigūnai neapsiribojo tik iškvietimo priežastimi, jų pastabumas ir įžvalgumas skatino pasidomėti, iš kur sklinda ir kas skleidžia specifinį kvapą.

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Žvilgsnis nukrypo link keturbučio kieme stovėjusio šiltnamio. Pravėrus jo duris paaiškėjo, kad neblaivaus (2,02 prom.), 37 metų šuns šeimininko šiltnamyje auginami visai ne pomidorai – čia pareigūnai aptiko 61, kaip įtariama, kanapių krūmą.

Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, pas „žolininką“ ūkiniame pastate rasti šaunamieji ginklai ir šaudmenys, kuriuos laikyti vyras leidimo neturėjo. Vyras uždarytas į areštinę.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 259 str. 2 d. ir LR BK 253 str. Įtariamajam gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės atėmimas, arba areštas“, – rašoma įraše.

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