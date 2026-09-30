Vilniuje tarp kelmų rastas paslėptas šaunamasis ginklas – policija pradėjo tyrimą

Teisėsaugos duomenimis, ginklas rastas antradienį, apie 8 val. 33 min., Viršuliškių gatvėje esančiame kieme. 1993 metais gimęs vyras šaunamąjį ginklą „OPS-M.R.P. CAL“ pastebėjo įkištą tarp kelmų.
Atvykę pareigūnai radinį paėmė.
Dėl įvykio policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui pradėti.
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