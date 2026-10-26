„Tai bus plataus masto operacija“: JAV laukia Trumpo įsakymo smogti Iranui

Apie tai CNN pranešė neįvardyti JAV pareigūnai.
Šaltinių teigimu, šiuo metu regione dislokuota pakankamai pajėgų galimoms atakoms surengti.
Tikėtina, kad naujų JAV karinių operacijų mastas peržengtų pavienius smūgius ar bandymus išlaikyti esamą padėtį, naikinant Irano radarus, raketų paleidimo įrenginius ir kitus objektus, kuriuos galima greitai atkurti. Tokių veiksmų buvo imamasi nuo tada, kai D. Trumpas šių metų pradžioje sustabdė plataus masto kovines operacijas, pridūrė šaltiniai.
„Tai bus plataus masto operacija“, – CNN sakė vienas pareigūnas.
Tokiai nuomonei pritaria ir kiti esami bei buvę JAV pareigūnai, susipažinę su vidinėmis diskusijomis dėl karinio planavimo. Kai kurių jų teigimu, klausimas yra ne tai, ar D. Trumpas įsakys pradėti operaciją, o tai, kada tiksliai jis tai padarys.
Jie mano, kad tai gali įvykti bet kuriuo metu iki metų pabaigos, tačiau labiausiai tikėtina, kad operacija būtų pradėta po tarpinių rinkimų JAV.
Pareigūnai įspėja apie galimas grėsmes
Vis dėlto JAV pareigūnai pripažįsta, kad esama sunkumų, ir įspėja apie galimas grėsmes. Jie pažymi, kad Irano pajėgos dabar geriau išmano JAV taktiką, todėl amerikiečių kariuomenei bus sunkiau veiksmingai sunaikinti visus potencialius taikinius.
Pareigūnų teigimu, D. Trumpas dar nėra apsisprendęs, kaip elgsis po tarpinių rinkimų, tačiau, regis, linksta į tai, kad įsakytų surengti plataus masto operaciją. Kita vertus, jie įspėja, kad anksčiau D. Trumpas taip pat atrodė linkstantis imtis tam tikrų veiksmų, bet paskutinę akimirką jų atsisakydavo.
Dar du šaltiniai pranešė, kad naujausi JAV žvalgybos vertinimai rodo, jog Iranas ir sukilėliai husiai labai rimtai vertina naujų JAV ir galbūt Izraelio atakų tikimybę.
Jeigu JAV ir Izraelis pradėtų naujas karines operacijas prieš Iraną, Teheranas ir husiai tikriausiai nedelsdami smogtų atsakydami JAV pajėgoms regione, o galbūt ir už jo ribų.
Kaip skelbė „The New York Times“, JAV ir Izraelio kariniai padaliniai parengė konkrečius planus atnaujinti smūgius Iranui po lapkričio 3 dieną vyksiančių tarpinių rinkimų JAV.
Pats D. Trumpas anksčiau pareiškė, kad „atėjo laikas priimti sprendimą“ – sudaryti susitarimą su Teheranu ar atnaujinti atakas.
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