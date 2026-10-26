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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Audi“ investuos 4,2 mlrd. dolerių į pirmąją gamyklą JAV

2026-10-26 08:58 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 08:58
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Vokietijos automobilių gamintoja „Audi“ patvirtino planus investuoti 4,2 mlrd. JAV dolerių (3,75 mlrd. eurų) į pirmosios savo gamyklos Jungtinėse Valstijose statybą. Bendrovės teigimu, joje numatoma sukurti apie 4,5 tūkst. darbo vietų.

Audi A7 (nuotr. gamintojo)

Vokietijos automobilių gamintoja „Audi“ patvirtino planus investuoti 4,2 mlrd. JAV dolerių (3,75 mlrd. eurų) į pirmosios savo gamyklos Jungtinėse Valstijose statybą. Bendrovės teigimu, joje numatoma sukurti apie 4,5 tūkst. darbo vietų.

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Kaip pranešė AFP, apie investiciją šeštadienį paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, likus 10 dienų iki kadencijos vidurio rinkimų.

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„Labai džiaugiuosi galėdamas pranešti apie didžiulę nuostabios bendrovės investiciją į automobilių gamybą puikiojoje Džordžijos valstijoje. „Audi“ ką tik įsipareigojo investuoti 4,2 mlrd. dolerių netoliese esančiame Meikone, Džordžijos valstijoje, ir kitą mėnesį pradėti statyti didžiulę gamyklą, kuri per metus gamins 200 tūkst. automobilių“, – Trumpas sakė per rinkimų kampanijos renginį prieš lapkričio 3 d. balsavimą, nuo kurio priklausys, kas kontroliuos JAV Kongresą.

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„Audi“ nurodo kitą statybų pradžios terminą

Volkswagen“ koncernui priklausanti „Audi“ savo pranešime nurodė, kad statybas planuojama pradėti kitais metais, o gamybą – kito dešimtmečio pradžioje.

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„Planuojamomis investicijomis siekiama parodyti ilgalaikį įsipareigojimą Jungtinėms Valstijoms ir paversti Šiaurės Ameriką trečiuoju pagrindiniu pasaulinio „Audi“ gamybos tinklo ramsčiu greta Europos ir Kinijos“, – teigiama pranešime.

Ilgametis Vokietijos pramonės milžinas „Volkswagen“ patiria sunkumų dėl JAV muitų, Kinijos konkurencijos ir netolygios paklausos Europoje.

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Dešimt prekių ženklų vienijanti „Volkswagen“ grupė rugsėjį susitarė su profesinėmis sąjungomis iki 2030 m. panaikinti iki 100 tūkst. darbo vietų. Tai 50 tūkst. daugiau, nei visoje grupėje planuota anksčiau.

Tai bus didžiausia pertvarka pasaulio automobilių pramonės istorijoje.

Trumpas yra pareiškęs, kad jo agresyvi prekybos politika paskatino įspūdingą JAV automobilių gamybos atsigavimą.

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2025 m. sausį grįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas pasinaudojo vykdomosios valdžios įgaliojimais ir įvedė muitus įvairioms prekėms, įskaitant automobilius, bei įvairioms šalims.

Reaguodamos į tai, automobilių gamintojos, tarp jų „General Motors“, „Toyota“ ir „Ford“, paskelbė apie planus plėsti gamyklas JAV arba perkelti į šią šalį gamybą iš užsienio.

indeliai.lt

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