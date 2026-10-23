Bandymas įvažiuoti į Lietuvą baigėsi nesėkme: vyras liko be 24 tūkst. eurų vertės „Audi“

Kaip pranešė Lietuvos muitinė, Medininkų kelio poste buvo patikrintas iš Baltarusijos atvykęs „Audi e-tron“ su baltarusiškais registracijos numeriais. Nors prie vairo sėdėjo Lietuvos pilietis, transporto priemonės įvežimui buvo taikomi Europos Sąjungos nustatyti ribojimai.
Patikrinę automobilį muitininkai aptiko dar vieną pažeidimą. Elektrinio „Audi“ priekinėje daiktadėžėje buvo paslėpta 340 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ ir „NZ Gold“.
Tokio tipo elektromobiliuose po priekiniu dangčiu įrengta papildoma daiktadėžė, kurioje galima laikyti įkrovimo laidus ar kitus nedidelius daiktus. Šį kartą vairuotojas ją panaudojo nelegaliai gabenamiems tabako gaminiams paslėpti.
Muitinės duomenimis, sulaikytų cigarečių vertė su mokesčiais siekia 1 873 eurus. Pareigūnai taip pat sulaikė patį automobilį, kurio vertė – apie 24 tūkst. eurų.
Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl neteisėto prekių gabenimo ir tarptautinių sankcijų pažeidimo.
Baltarusijoje registruotiems automobiliams taikomi apribojimai
Lietuvos muitinė primena, kad Baltarusijoje registruotų lengvųjų automobilių įvežimas į Europos Sąjungą yra draudžiamas. Šis ribojimas taikomas ir Lietuvos piliečiams, kurie mėgina kirsti sieną tokiomis transporto priemonėmis.
Vis dėlto teisės aktuose numatytos tam tikros išimtys. Pavyzdžiui, jos gali būti taikomos Baltarusijos piliečiams, turintiems Lietuvos išduotą vizą arba leidimą gyventi, taip pat Europos Sąjungos piliečiams, nuolat gyvenantiems Baltarusijoje, kai automobilis naudojamas asmeniniais tikslais.
Už sankcijų pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o transporto priemonė gali būti konfiskuota.
Šiuo atveju muitininkai sulaikė ir automobilį, ir jame rastas cigaretes. Bendra jų nurodyta vertė siekia beveik 26 tūkst. eurų.
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