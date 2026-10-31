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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Irano aukščiausiasis lyderis perspėjo JAV ir Izraelį

2026-10-31 14:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 14:27
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Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Khamenei šeštadienį rašytiniame pareiškime įspėjo Jungtines Valstijas ir Izraelį neatnaujinti karo veiksmų.

Irano vėliava (nuotr. 123rf.com)

Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Khamenei šeštadienį rašytiniame pareiškime įspėjo Jungtines Valstijas ir Izraelį neatnaujinti karo veiksmų.

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„Jei priešai vėl surengtų karines ar teroristines atakas, būtent Islamo Respublikos ginkluotosios pajėgos ir Irano tauta nustatys laiką ir sąlygas, kada jos bus nutrauktos“, – teigiama M. Khamenei priskiriamame pareiškime, kuris buvo paskelbtas jo internetinėje svetainėje.

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Pranešama, kad šios pastabos nuskambėjo M. Khamenei ir aukšto rango kariuomenės vadų, įskaitant ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininką Ali Abdollahi, kariuomenės vadą Amirą Hatami ir Revoliucinės gvardijos vadą Ahmadą Vahidi, susitikime. Tai buvo pirmasis jų susitikimas, apie kurį pranešta.

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M. Khamenei nebuvo pastebėtas viešumoje nuo tada, kai tapo aukščiausiuoju lyderiu. Šį postą jis užėmė po to, kai vasarį, prasidėjus karui Artimuosiuose Rytuose, per JAV ir Izraelio smūgius žuvo jo tėvas ajatola Ali Khamenei.

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Remiantis pareiškimu, M. Khamenei įsakė vadams užtikrinti, kad „į bet kokio lygio ar pobūdžio grėsmę būtų atsakyta nedelsiant, veiksmingai ir be geografinių apribojimų“.

Taip pat teigiama, kad M. Khamenei nurodė vadams atnaujinti Irano taikinių sąrašą ir į jį įtraukti „visų rūšių materialųjį ir nematerialųjį priešų amerikiečių ir sionistų turtą“.

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Karas prasidėjo vasario 28 d., kai JAV ir Izraelis sudavė smūgius Iranui, kuris netrukus atsakė atakomis prieš regiono šalis.

Aukščiausiojo lyderio pareiškimas buvo paskelbtas tuo metu, kai dedamos naujos diplomatinės pastangos užkirsti kelią karo veiksmų atsinaujinimui.

Kataro delegacija penktadienį atvyko į Teheraną derybų su Irano pareigūnais, o prieš tai buvo pranešta, kad Iranas gavo JAV viceprezidento J. D. Vance‘o laišką.

Pasak Irano žiniasklaidos, Teheranas į šį laišką dar neatsakė.

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