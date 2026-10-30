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Pentagonas esą paprašė Baltijos šalių neprovokuoti Rusijos – Estija atkirto tiesiai šviesiai

2026-10-30 17:57 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-30 17:57
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Pataikavimas Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui atneš tik pažeminimą, sako Esijos premjeras Kristenas Michalas, rašo „RBC Ukraina“. Jis pareiškė, kad Baltijos šalys aiškiai suvokia Rusijos keliamą grėsmę.

Kristenas Michalas BNS Foto
GALERIJA (27)

Pataikavimas Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui atneš tik pažeminimą, sako Esijos premjeras Kristenas Michalas, rašo „RBC Ukraina“. Jis pareiškė, kad Baltijos šalys aiškiai suvokia Rusijos keliamą grėsmę.

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Penktadienį agentūra „Reuters“ pranešė, kad Pentagono pareigūnai pastarosiomis savaitėmis paprašė kelių NATO šalių sušvelninti retoriką dėl Rusijos keliamos grėsmės, teigdami, kad kai kurie Europos lyderių ir pareigūnų pareiškimai pakenkė žemyno saugumui.

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Į pranešimus apie galimą Pentagono prašymą Baltijos šalims sureagavo estų premjeras

K. Michalas pareiškė, kad toks požiūris neatneš laisvės – Baltijos šalys visada suprato, kad Rusija kelia grėsmę.

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„Savo šalyje girdime politikus, besiskundžiančius dėl mūsų kuklumo prieš rinkimus, o naujienose girdime, kad mūsų sąjungininkai iš didžiausios šalies prašo mūsų susilaikyti – būtent tokioje padėtyje dabar ir esame“, – pažimi jis.

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Vis dėlto Estijos premjeras pažymėjo, kad iš JAV negavo tokio prašymo dėl retorikos Rusijos atžvilgiu.

Jis sakė, kad paskutinį kartą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitiko vasarą Ankaroje, ir šis klausimas nebuvo iškeltas.

„Aš nesitaikstysiu: Putinas yra diktatorius, kuris žudo moteris ir vaikus. Ir jis tai darys tol, kol bus priverstas pakeisti kursą“, – priduria jis.

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„Reuters“: Pentagonas ragino Lietuvą ir kitas Baltijos šalis švelninti retoriką dėl Rusijos grėsmės

Pentagono pareigūnai pastarosiomis savaitėmis paprašė kelių NATO šalių sušvelninti retoriką dėl Rusijos keliamos grėsmės, teigdami, kad kai kurie Europos lyderių ir pareigūnų pareiškimai pakenkė žemyno saugumui, penktadienį pranešė naujienų agentūra „Reuters“.

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Keturių anonimiškai su „Reuters“ kalbėjusių šaltinių teigimu, tarp šalių, kurioms buvo perduoti raginimai santūriau reikštis viešai, yra Lietuva, Latvija ir Estija.

Vieno iš šaltinių teigimu, JAV pareigūnų dėmesį patraukė Europos lyderių pareiškimai, esą Rusija yra įvaryta į kampą ir griebiasi vis desperatiškesnių priemonių, nes jos invazija į Ukrainą beveik nebejuda į priekį.

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Pasak šaltinių, vienas iš šiuos raginimus perdavusių JAV pareigūnų buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge'as Colby, atliekantis svarbų vaidmenį šiuo metu peržiūrint JAV karių skaičių Europoje. Naujienų agentūrai „Reuters“ nepavyko nustatyti, kokie kiti pareigūnai dalyvavo perduodant šiuos raginimus.

Vienas šaltinis „Reuters“ sakė, kad E. Colby neseniai vienam Baltijos šalių pareigūnui pareiškė, jog rusų nereikėtų „provokuoti“. Šaltinio teigimu, E. Colby kaip nenaudingos retorikos pavyzdį nurodė viešus europiečių pareiškimus, kuriuose Rusija buvo lyginama su „į kampą įvaryta žiurke“.

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Pasak „Reuters“, nors nėra aišku, kokį konkretų pareiškimą turėjo galvoje E. Colby, Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas rugsėjo pabaigoje pavadino V. Putiną „į kampą įvaryta žiurke“, teigdamas, kad Rusijai vis labiau klimpstant kare Ukrainoje jos vadovas griebiasi diversijų Europoje.

Apie kitą neseniai įvykusį susitikimą informuoto šaltinio teigimu, Pentagonas paragino Estijos delegaciją viešuose pasisakymuose laikytis „santūrumo“. Tačiau šaltinis nenurodė, kad Pentagono pareigūnai būtų reiškę nepasitenkinimą kokiu nors konkrečiu pareiškimu.

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Nė vienas iš keturių šaltinių, tarp kurių yra trys Europos pareigūnai ir vienas JAV pareigūnas, nenurodė, kad šie patarimai buvo išsakyti konfrontaciniu tonu.

„Mes jums padedame. Amerikiečiai yra čia. Tik nedarykite skambių pareiškimų. Nekelkite triukšmo“, – neseniai per uždarus pokalbius Pentagono perduotą žinią apibūdino vienas Europos pareigūnas.

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Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministerijos į „Reuters“ prašymus pakomentuoti šią informaciją neatsakė, o NATO atsisakė ją komentuoti.

„Privatūs sąjungininkų pokalbiai ir yra privatūs, todėl šių teiginių nekomentuosime“, – paprašytas pakomentuoti situaciją pabrėžė Pentagono pareigūnas.

JAV raginimai pasirodė Donaldo Trumpo administracijai atnaujinus pastangas siekti derybomis užbaigti penktus metus besitęsiantį plataus masto karą Ukrainoje.

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